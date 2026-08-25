गमछे से घोंटा लकवाग्रस्त सास का गला, जमीन के लालच में हैवान बना दामाद, सिंगरौली में अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा

राज्य चुनें
सिंगरौली में जमीन अपने नाम कराने की जिद ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. बरगवां थाना क्षेत्र के मझिगवां गांव में 52 वर्षीय भानमती यादव की संदिग्ध मौत का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि महिला की मौत हादसा या सामान्य मौत नहीं, बल्कि उसके दामाद राजेंद्र प्रसाद यादव ने गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या की थी.
21 अगस्त की शाम मझिगवां गांव में भानमती यादव की मौत की सूचना पुलिस को मिली. मामला संदिग्ध था, इसलिए पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल की जांच के साथ पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की. इसी दौरान शक की सुई मृतका के दामाद राजेंद्र प्रसाद यादव की ओर घूमने लगी. सिंगरौली एसडीओपी सिंगरौली रोशनी कुर्मी के निर्देशन और बरगवां थाना प्रभारी अनिल कुमार पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाई गई. आरोपी से पूछताछ हुई तो पुलिस के सामने हत्या की पूरी कहानी आ गई.
दमाद के साथ रहती थी मृतका
पुलिस के मुताबिक अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद, आरोपी राजेंद्र प्रसाद यादव 2025 में अपनी सास की बेटी सोनमती यादव के साथ रहने लगा था. करीब 4-5 साल पहले भानमती को लकवा मार गया था और वह चलने-फिरने में असमर्थ थी. जांच में सामने आया कि राजेंद्र अपनी सास की जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कराना चाहता था. वह लगातार जमीन अपने नाम करने के लिए दबाव बनाता था, लेकिन भानमती इसके लिए तैयार नहीं थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था.
आरोपी को पुलिस ने 24 अगस्त को किया गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार 22 अगस्त की सुबह राजेंद्र ने भानमती को अकेला पाकर गमछे से उसका गला घोंट दिया. हत्या के बाद मामले को सामान्य मौत का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की बारीकी से की गई जांच में साजिश का पर्दाफाश हो गया. पुलिस ने आरोपी राजेंद्र प्रसाद यादव को 24 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा भी बरामद कर लिया गया. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जिला जेल बैढ़न भेज दिया गया है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट