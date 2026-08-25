गमछे से घोंटा लकवाग्रस्त सास का गला, जमीन के लालच में हैवान बना दामाद, सिंगरौली में अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा

आरोपी को पुलिस ने 24 अगस्त को किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार 22 अगस्त की सुबह राजेंद्र ने भानमती को अकेला पाकर गमछे से उसका गला घोंट दिया. हत्या के बाद मामले को सामान्य मौत का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की बारीकी से की गई जांच में साजिश का पर्दाफाश हो गया. पुलिस ने आरोपी राजेंद्र प्रसाद यादव को 24 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा भी बरामद कर लिया गया. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जिला जेल बैढ़न भेज दिया गया है.