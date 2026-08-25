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गमछे से घोंटा लकवाग्रस्त सास का गला, जमीन के लालच में हैवान बना दामाद, सिंगरौली में अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा

सिंगरौली के मझिगवां गांव में 52 वर्षीय भानमती यादव की संदिग्ध मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि जमीन अपने नाम कराने की जिद में उसके दामाद राजेंद्र प्रसाद यादव ने गमछे से गला घोंटकर हत्या की थी.

Written ByAjay DubeyEdited ByPooja
Published: Aug 25, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:39 PM IST
गमछे से घोंटा लकवाग्रस्त सास का गला, जमीन के लालच में हैवान बना दामाद, सिंगरौली में अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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