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सिंगरौली पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 9 थाना और चौकी प्रभारियों का तबादला, नवानगर, बरगवां और सरई में बदले थाना प्रभारी

Singrauli Police Transfers: सिंगरौली जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक सियाज के एम ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. जारी आदेश के तहत 9 निरीक्षक और उप निरीक्षकों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

Written ByAjay DubeyEdited By:Pooja
Published: Jul 09, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:17 AM IST
सिंगरौली पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 9 थाना और चौकी प्रभारियों का तबादला, नवानगर, बरगवां और सरई में बदले थाना प्रभारी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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