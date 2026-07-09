/सिंगरौली पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 9 थाना और चौकी प्रभारियों का तबादला, नवानगर, बरगवां और सरई में बदले थाना प्रभारी

इन्हें मिली जिम्मेदारी

जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक अनिल पटेल को थाना प्रभारी नवानगर से थाना प्रभारी बरगवां, निरीक्षक रोकेश साहू को थाना प्रभारी सरई से थाना प्रभारी नवानगर तथा निरीक्षक प्रह्लाद सिंह मरस्कोले को पुलिस लाइन से थाना प्रभारी सरई पदस्थ किया गया है. वहीं उप निरीक्षक नीरज सिंह चौहान को चौकी प्रभारी गोमा से चौकी प्रभारी निगरी, उप निरीक्षक संदीप नामदेव को चौकी प्रभारी सासन से चौकी प्रभारी बंधौरा, उप निरीक्षक नृपेन्द्र सिंह को चौकी प्रभारी बरका से चौकी प्रभारी निवास, उप निरीक्षक शिवम सिंह को थाना सरई से चौकी प्रभारी गोमा, उप निरीक्षक बी.एल. बंसल को चौकी प्रभारी बंधौरा से चौकी प्रभारी सासन तथा उप निरीक्षक विनय प्रकाश शुक्ला को चौकी प्रभारी निगरी से थाना बैढ़न पदस्थ किया गया है.