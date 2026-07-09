/सिंगरौली पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 9 थाना और चौकी प्रभारियों का तबादला, नवानगर, बरगवां और सरई में बदले थाना प्रभारी

राज्य चुनें
Singrauli Police Transfers: सिंगरौली जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सियाज के एम ने एक बार फिर पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. जारी आदेश के अनुसार जिले के विभिन्न थानों और चौकियों में पदस्थ 9 निरीक्षक एवं उप निरीक्षकों का तत्काल प्रभाव से तबादला करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. नवानगर, बरगवां और सरई थानों सहित कई महत्वपूर्ण पुलिस इकाइयों में नए प्रभारियों की तैनाती की गई है.
इन्हें मिली जिम्मेदारी
जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक अनिल पटेल को थाना प्रभारी नवानगर से थाना प्रभारी बरगवां, निरीक्षक रोकेश साहू को थाना प्रभारी सरई से थाना प्रभारी नवानगर तथा निरीक्षक प्रह्लाद सिंह मरस्कोले को पुलिस लाइन से थाना प्रभारी सरई पदस्थ किया गया है. वहीं उप निरीक्षक नीरज सिंह चौहान को चौकी प्रभारी गोमा से चौकी प्रभारी निगरी, उप निरीक्षक संदीप नामदेव को चौकी प्रभारी सासन से चौकी प्रभारी बंधौरा, उप निरीक्षक नृपेन्द्र सिंह को चौकी प्रभारी बरका से चौकी प्रभारी निवास, उप निरीक्षक शिवम सिंह को थाना सरई से चौकी प्रभारी गोमा, उप निरीक्षक बी.एल. बंसल को चौकी प्रभारी बंधौरा से चौकी प्रभारी सासन तथा उप निरीक्षक विनय प्रकाश शुक्ला को चौकी प्रभारी निगरी से थाना बैढ़न पदस्थ किया गया है.
पुलिस अधीक्षक ने जारी किया आदेश
पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के तहत थाना और चौकी स्तर पर अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है. पुलिस विभाग का मानना है कि इस बदलाव से जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी तथा अपराध नियंत्रण के साथ-साथ आम जनता को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। सभी स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट