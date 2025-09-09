रेलवे स्टेशन के बाथरूम में दुष्कर्म, पुलिस की शर्मनाक हरकत, FIR के लिए 300 किलोमीटर भटकी पीड़िता

MP News-मध्यप्रदेश के सिंगरौली में रेलवे स्टेशन के बाथरूम में महिला के साथ दुष्कर्म किया गया. वारदात के बाद दुष्कर्म पीड़िता को एफआईआर दर्ज कराने के लिए 300 किलोमीटर दूर कटनी जाना पड़ा. लेकिन पीड़िता की परेशानी यहां कम नहीं हुई. थाने में महिला एसआई न होने के कारण उसे घंटों थाने में बैठा रहना पड़ा. काफी देर के बाद 100 किलोमीटर दूर जबलपुर से एक महिला पुलिसकर्मी कटनी पहुंची, तक जाकर पीड़िता की एफआईआर दर्ज हुई. जीआरपी कटनी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

2 दिन पहले हुई वारदात

जानकारी के अनुसार, यह घटना रविवार की है. पीड़िता अपने पति के साथ जबलपुर-इंटरसिटी ट्रेन से सिंगरोली पहुंची. दंपती को आने चोपन जाना था. रात करीब 12:30 बजे महिला का पति चाय लेने के लिए स्टेशन से बाहर गया हुआ था. इसी दौरान पीड़िता शौचालय गई. वहां वाहन स्टैंड पर काम करने वाले ठेकाकर्मी देवालाल साकेत ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

सिंगरौली में नहीं हुई एफआईआर

वारदात के बाद पीड़िता ने सिंगरौली स्टेशन चौकी में शिकायत की. स्टेशन पर ऑनलाइन एफआईआर और महिला एसआई की सुविधा नहीं होने के कारण उसे 300 किलोमीटर दूरी कटनी जीआरपी थाने ले जाया गया. वहां भी महिला एसआई नहीं थी. इसके बाद जबलपुर से एक महिला एसआई संजीवनी राजपूत को बुलाया गया. एसआई संजीवनी राजपूत ने पीड़िता के बयान दर्ज किए.

आरोपी को किया गिरफ्तार

जीआरपी थाना प्रभारी कटनी एलपी कश्यप के अनुसार, आरोपी के खिलाफ धारा 64, 351 (2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की उम्र 25 साल है. यह वारदात दो दिन पहले हुई थी, जो अब सामने आई है. इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

