सिंगरौली में दिनदहाड़े डकैती, 5 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक से लूटे 36 लाख, कर्मचारियों को बनाया बंधक

Singrauli Bank Robbery-मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़त स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिनदहाड़े लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है. पांच हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसकर लगभग 36 लाख रुपए नकद लूटकर फरार हो गए. यह घटना शुक्रवार करीब 1 बजे की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने बैंक के कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया है. दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज डकैती की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई, जिसके बाद भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. फिलहाल पुलिस ने बैंक की घेराबंदी कर CCTV फुटेज को कब्जे में ले लिया है. बदमाशों की धरपकड़ के लिए शहर भर में नाकेबंदी कर दी गई है.

बैंक मैनेजर से मारपीट, तानी बंदूक

जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 1 बजे के दो हथियारबंद बदमाश बैंक में दाखि हुए, इसके बाद तीन और बदमाश अंदर पहुंचे. उन्होंने बैंक को अपने कब्जे में लिया और वहां मौजूद ग्राहकों और कर्मचारियों पर बंदूक तान दी. एसपी मनीष खत्री ने बताया कि बदमाशों ने बैंक के मैनेजर से कैश की चाबियां और नकदी की जानकारी मांगी. जब मैनेजर ने आनाकानी की तो बदमाशों ने जमकर मारपीट की.

नकदी से भरी पेटी लेकर हुए फरार

एसपी के अनुसार, बदमाशों ने बंदूक के बट से मैनेजर के सिर पर वार किया. करीब 20 मिनट तक बैंक के अंदर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया. इसके बाद अंत में नकदी से भरी एक पेटी लेकर फरार हो गए. बदमाश करीब 16 लाख रुपए कैश और लगभग 20 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गए.

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पुलिस ने की नाकाबंदी

इस वारदात की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सिंगरौली एसपी मनीष खत्री मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शहर के सभी एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है. बैंक और उसके आसपास के सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है. एसपी के अनुसार, गुरुवार को बैंक में करीब 14.50 लाख रुपए रखे थे. बाकी आज का कलेक्शन था. इसके अलावा सोना-चांदी भी था. घटना के समय यहां गार्ड नहीं था.

सीसीटीवी फुटेज आया सामने

बैंक के सामने स्थित एक दुकान का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में तीन आरोपी बैंक से निकलते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में दो बदमाश एक झोला हाथ में लेकर भागते हुए बैंक से निकलते हुए दिखाई दिए. इसके बाद तीनों आरोपी एक ही बाइक पर बैठकर फरार हो गए.

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