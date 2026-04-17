Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3182325
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसिंगरौली

सिंगरौली में दिनदहाड़े डकैती, 5 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक से लूटे 36 लाख, कर्मचारियों को बनाया बंधक

Singrauli News-सिंगरौली में पांच हथियारबंद बदमाशों ने बैंक में घुसकर 36 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है. दिनदहाड़े हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसे और लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए. पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 17, 2026, 03:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिंगरौली में दिनदहाड़े डकैती, 5 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक से लूटे 36 लाख, कर्मचारियों को बनाया बंधक

Singrauli Bank Robbery-मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़त स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिनदहाड़े लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है. पांच हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसकर लगभग 36 लाख रुपए नकद लूटकर फरार हो गए. यह घटना शुक्रवार करीब 1 बजे की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने बैंक के कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया है. दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज डकैती की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई, जिसके बाद भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. फिलहाल पुलिस ने बैंक की घेराबंदी कर CCTV फुटेज को कब्जे में ले लिया है. बदमाशों की धरपकड़ के लिए शहर भर में नाकेबंदी कर दी गई है.

बैंक मैनेजर से मारपीट, तानी बंदूक
जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 1 बजे के दो हथियारबंद बदमाश बैंक में दाखि हुए, इसके बाद तीन और बदमाश अंदर पहुंचे. उन्होंने बैंक को अपने कब्जे में लिया और वहां मौजूद ग्राहकों और कर्मचारियों पर बंदूक तान दी. एसपी मनीष खत्री ने बताया कि बदमाशों ने बैंक के मैनेजर से कैश की चाबियां और नकदी की जानकारी मांगी. जब मैनेजर ने आनाकानी की तो बदमाशों ने जमकर मारपीट की. 

नकदी से भरी पेटी लेकर हुए फरार
एसपी के अनुसार, बदमाशों ने बंदूक के बट से मैनेजर के सिर पर वार किया. करीब 20 मिनट तक बैंक के अंदर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया. इसके बाद अंत में नकदी से भरी एक पेटी लेकर फरार हो गए. बदमाश करीब 16 लाख रुपए कैश और लगभग 20 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने की नाकाबंदी
इस वारदात की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सिंगरौली एसपी मनीष खत्री मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शहर के सभी एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है. बैंक और उसके आसपास के सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है. एसपी के अनुसार, गुरुवार को बैंक में करीब 14.50 लाख रुपए रखे थे. बाकी आज का कलेक्शन था. इसके अलावा सोना-चांदी भी था. घटना के समय यहां गार्ड नहीं था.

सीसीटीवी फुटेज आया सामने
बैंक के सामने स्थित एक दुकान का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में तीन आरोपी बैंक से निकलते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में दो बदमाश एक झोला हाथ में लेकर भागते हुए बैंक से निकलते हुए दिखाई दिए. इसके बाद तीनों आरोपी एक ही बाइक पर बैठकर फरार हो गए.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsSingrauli LootSingrauli Bank Loot

Trending news

khandwa news
'एकात्म पर्व' में सीएम ने गिनाई प्रदेश की खूबियां, बोले- यहां कण-कण में भगवान हैं
Mohan Yadav
ओंकारेश्वर में एकात्म पर्व शुरू, मोहन यादव बोले- युगों तक स्मरण रहेंगे शंकराचार्य
Census 2027
MP में जनगणना की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू, मोबाइल से भरें जानकारी; जानें पूरा प्रोसेस
mp news
MP Breaking News LIVE: आग बरसा रहा सूरज, एमपी में आज कांग्रेस का सम्मेलन, 17 अप्रैल की बड़ी खबरें
Narmadapuram news
लाड़ली बहनों के बहाने कांग्रेस पर बरसे सीएम, सिवनी मालवा में दी करोड़ों की सौगात
gwalior news
ऐलिवेटेड रोड निर्माण के दौरान धड़ाम से गिरा 35 फीट लंबा गर्डर, मजदूर घायल
sheopur news
श्योपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से चार की मौत, 20 से ज्यादा घायल
gwalior news
राजा की हमराही है 'रानी', 6 साल से कर रहे इसकी सवारी; नजारा देख थम जाती गाड़ियों
narmadapuram news hindi
जेल से छुटकर आरोपी युवती को कर रहा था परेशान, पिता, भाई,जीजा ने युवक को लगाया ठिकाने
chhatarpur news
12 दिन बाद थमा 'चिता आंदोलन', प्रशासन को आदिवासियों ने दी 10 दिन की मोहलत