हालांकि यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब 9 जून 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो-संतान नियम को समाप्त करने का निर्णय लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को संबंधित प्रावधान हटाने के निर्देश दिए थे. ऐसे में बर्खास्तगी का यह आदेश कई सवाल खड़े कर रहा है. चर्चा इस बात की भी है कि जब सरकार स्वयं दो-संतान नियम को समाप्त करने का फैसला ले चुकी है, तब उसी नियम से जुड़े मामले में दो दिन बाद की गई यह कार्रवाई किस कानूनी आधार पर हुई. हालांकि विभागीय कार्रवाई पुराने नियमों और पूर्व में पूरी हुई जांच के आधार पर की गई है, लेकिन इस फैसले ने प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में नई बहस जरूर छेड़ दी है.