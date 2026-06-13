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Singrauli Sub Registrar dismissed: मध्यप्रदेश सरकार के पंजीयन विभाग में पदस्थ सिंगरौली के उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार को तीसरी संतान संबंधी नियमों के उल्लंघन के मामले में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. महा निरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश में विभागीय जांच के बाद आरोपों को प्रमाणित मानते हुए यह कार्रवाई की गई है. जांच में पाया गया कि शासकीय सेवा में रहते हुए उनकी तीसरी संतान का जन्म 19 नवंबर 2003 को हुआ था, जिसकी पुष्टि सिंगरौली कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट और विभागीय जांच में हुई.
विभागीय अभिलेखों के अनुसार इस मामले में वर्ष 2025 में आरोप पत्र जारी कर जांच प्रारंभ की गई थी. जांच अधिकारी की रिपोर्ट में आरोप सिद्ध पाए जाने के बाद अशोक सिंह परिहार को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया, लेकिन प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं माना गया. इसके बाद महा निरीक्षक पंजीयन ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम, 1961 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए.
तीन बच्चे होने पर हुई कार्रवाई
मध्यप्रदेश में दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्तियों को लेकर नियम लंबे समय से लागू है. आदेश में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद यदि किसी शासकीय कर्मचारी की तीसरी संतान जन्म लेती है, तो वह निर्धारित सेवा नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है. इसी आधार पर विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है.
सीएम का फैसला
हालांकि यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब 9 जून 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो-संतान नियम को समाप्त करने का निर्णय लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को संबंधित प्रावधान हटाने के निर्देश दिए थे. ऐसे में बर्खास्तगी का यह आदेश कई सवाल खड़े कर रहा है. चर्चा इस बात की भी है कि जब सरकार स्वयं दो-संतान नियम को समाप्त करने का फैसला ले चुकी है, तब उसी नियम से जुड़े मामले में दो दिन बाद की गई यह कार्रवाई किस कानूनी आधार पर हुई. हालांकि विभागीय कार्रवाई पुराने नियमों और पूर्व में पूरी हुई जांच के आधार पर की गई है, लेकिन इस फैसले ने प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में नई बहस जरूर छेड़ दी है.
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