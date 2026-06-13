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मोहन सरकार के फैसले के बीच बड़ा एक्शन, तीसरी संतान होने पर सिंगरौली के उप पंजीयक बर्खास्त, उठे सवाल

Singrauli Sub Registrar dismissed: सिंगरौली में पदस्थ उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार को तीन संतान होने के कारण शासकीय नियमों के उल्लघंन के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है. इस संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक ने आदेश जारी किया है.

Written ByAjay DubeyEdited By:Pooja
Published: Jun 13, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:37 AM IST
मोहन सरकार के फैसले के बीच बड़ा एक्शन, तीसरी संतान होने पर सिंगरौली के उप पंजीयक बर्खास्त, उठे सवाल

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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