शादी के 25 दिन बाद 'खूनी साजिश', इंस्टाग्राम वाले प्यार के लिए पत्नी ने उजाड़ा सुहाग, जबरन शादी हुई तो रास्ते से हटा दिया पति

MP Crime News-मध्यप्रदेश के सिंगरौली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने शादी को लेकर सोचने को मजबूर कर दिया है. यहां शादी के महज एक महीने के बाद ही युवक की हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार किया है. मृतक की शादी 12 फरवरी को हुई थी. आरोपियों ने हत्या करने के बाद वारदात को सड़क हादसा दिखाने के लिए शव को मोटरसाइकिल के नीचे दबाकर जंगल किनारे फेंक दिया था.

ससुराल जाने के लिए निकला था युवक

जानकारी के अनुसार, मझौली थाना क्षेत्र के खंतरा गांव का रहने वाले 24 वर्षीय अजय वैश्य की शादी 12 फरवरी को गननई गांव की उमा वैश्य से हुई थी. 7 मार्च की शाम अजय अपनी ससुराल जाने के लिए घर से निकला, लेकिन वह वहां नहीं पहुंचा. अगले दिन रजिनिया कटरा जंगल के पास सड़क किनारे उसका शव बाइक के नीचे दबा हुआ मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस को शुरुआत में मामला सड़क हादसे का लगा, लेकिन शव पर चोट के निशान थे. ऐसे में हत्या की आशंका हुई, पुलिस ने जांच शुरू कर दी.

पति को बुलाया, प्रेमी ने किया हमला

पुलिस पूछताछ में उमा ने बताया कि शादी से पहले उसका अमर बहादुर वैश्य से प्रेम संबंध था. उमा की शादी होने के बाद भी दोनों संपर्क में थे. इसी वजह से दोनों ने अजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची. प्लान के तहत उमा ने 7 मार्च को पति अजय को मायके बुलाया और इसकी जानकारी प्रेमी अमर को दे दी. अमर अपने साथ चंद्रप्रताप उर्फ चंदन वैश्य के साथ मौके पर पहुंचा. दोनों ने जंगल में अजय की बाइक रुकवाकर उस पर हमला कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्लव्स पहनकर दबाया गला

दोनों आरोपियों ने अजय पर पहले तो जानलेवा हमला किया. इसके बाद मेडिकल ग्लव्स पहनकर गमछे से अजय का गला घोंटा और फिर सिर पर पत्थर से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव के ऊपर बाइक रख दी, ताकि घटना सड़क हादसा लगे.

मर्जी के खिलाफ हुई शादी

पुलिस का कहना है कि आरोपी पत्नी ने अपने बयान में कहा कि लगभग डेढ़ साल पहले इंस्टग्राम के जरिए उसकी दोस्ती अमर बहादुर सिंह से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ा और दोनों ने एक-दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए. इस रिश्ते के बारे में जब घरवालों को पता चला तो उन्होंने उसकी मर्जी के खिलाफ फरवरी 2025 में उसकी शादी करवा दी.लड़का की कहना है कि यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ थी. वह अमर बहादुर से शादी करना चाहती थी.

जांच में हत्या का खुलासा

इस मामले को लेकर एसपी मनीष खत्री के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला दुर्घटना जैसा लग रहा था, लेकिन जांच में हत्या का खुलासा हुआ. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है.

यह भी पढ़ें-शराब पिलाकर हत्या, फिर फांसी पर लटकाया, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिल किया पति का कत्ल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!