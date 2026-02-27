Advertisement
सड़क की वजह से नहीं बज रही शहनाई! एमपी के इस गांव में कुंवारे रह गए लड़के, ग्रामीणों के दावे ने चौंकाया

Singrauli News: सिंगरौली जिले में सड़क न बन पाने से एक गांव में दर्जनों युवक-युवतियों की शादी नहीं हो रही है. बताया जा रहा है कि सड़क का टेंडर का पास तो हुआ, लेकिन दूसरी जगह सड़क बना दी गई. आइए, आपको इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 27, 2026, 06:24 PM IST
Singrauli Road Scam Case
Singrauli Road Scam Case

Singrauli Road Scam Case:मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक ऐसा गांव है, जहां पर दर्जनों युवक-युवतियों की शादी नहीं हो पा रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह यहां की सड़कें बताई जा रही हैं. बताया जा रहा है कि इस समस्या के बाद भी प्रशासन की तरफ से सड़कें नहीं बनवाई जा रही हैं. कुछ दिन पहले किसी भी तरह से सड़क का टेंडर पास हुआ, लेकिन दूसरी जगह पर सड़क को बनवा दिया गया. बता दें कि इस मामले में वन विभाग ने ठेकेदार की जेसीबी मशीन भी जब्त कर ली. क्योंकि ठेकेदार ने जंगल की जमीन पर सड़क बना दी थी. 

मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम पंचायत सुहिरा अमिलिया के गोदरी खोली इलाके से होते 3500 मीटर सड़क बननी थी. लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते वहां सड़क न बनाकर दूसरी जगह सड़क को बनवा दिया गया है. वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में किसी भी महिला का अगर गर्भ होता है, तो उसे खाट पर ले जाना पड़ता है. क्योंकि सड़क न होने के चलते गांव में एंबुलेंस ही नहीं, बल्कि कोई भी वाहन नहीं पहुंच पाता है. 

कई लोगों की टूट गई शादी 
हालात, इतने खराब हो चुके हैं, कि यहां सड़क न बनने से कई युवक-युवतियों की शादियां तक टूट गई हैं. बाहरी गांवों से जब लोग रिश्ता देखने के लिए आते हैं, तो कीचड़, दलदल और दुर्गम रास्ता देखकर साफ मना कर देते हैं. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रिश्तेदारी तो बच नहीं पा रही है, अब शादी भी नहीं हो रही है. वहीं मामले की शिकायत जब कलेक्ट्रेट में की तो संबंधित विभाग की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं. कहा गया है कि यदि अनियमितता पाई गई तो ठेकेदर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. 

कोई ठोस कदम नहीं उठाया
मिली जानकारी के मुताबिक, यह सड़क ठेकेदार को बनानी थी. यह सड़क 3.30 किमी लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी. उसके बावजूद भी ठेकेदार विपिन सिंह ने बड़ी लापरवाही की है. इसका खामियाजा ग्राम पंचायत के लोगों को भुगतना पड़ रहा है. कई बार तो यह भी हुआ है कि बीमारी के दौरान एंबुलेंस न पहुंच पाने से लोगों को समय पर उपचार नहीं मिलने से मौत भी हो चुकी हैं. उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

जांच के बाद करें कार्रवाई
इस पूरे मामले पर लोक निर्माण विभाग के ईई एसबी सिंह का कहना है कि इस सड़क की कलेक्ट्रेट में शिकायत हुई थी. शिकायत की कॉपी आई है. उस इलाके में एसडीईओ को आदेश दिया गया है. कि जांच करें. उसके बाद अगर जांच में गड़बड़ी पाई जाती है, तो ठेकेदार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें. सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सड़क का सेशन हुआ था, वह सड़क न बनाकर आखिर ठेकेदार द्वारा दूसरी सड़क क्यों बनाई गई. 

