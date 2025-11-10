Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सिंगरौली में लाखों की चोरी का खुलासा, इंस्टाग्राम से चुनते थे शिकार, पुलिस ने पकड़ा पूरा गिरोह

Singrauli  News: सिंगरौली में दिनदहाड़े हुई चोरी का कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस वारदात में लाखों के सोने-चांदी के जेवरात और ₹40 हजार नगद चोरी हुए थे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 10, 2025, 01:17 PM IST
Singrauli  News: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कचनी स्थित चन्द्रमा टोला में 6 हुई दिनदहाड़े लाखों की चोरी की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी किया गया लाखों रुपये का माल बरामद किया है.

दरअसल, कोतवाली थाना क्षेत्र के कचनी स्थित चंद्रमा टोला में दिनदहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की गई है. हैरानी की बात यह है कि मुख्य आरोपी इंस्टाग्राम पर महिलाओं की प्रोफाइल देखकर उन्हें निशाना बनाता था. अपर पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिया सिन्हा ने बताया कि 6 नवंबर को चंद्रमा टोला निवासी रेखा शाह अपने परिवार के साथ धान काटने के लिए खेतों में गई थीं. जब वह लौटीं तो उन्होंने घर का मुख्य ताला टूटा हुआ और अलमारी का ताला क्षतिग्रस्त पाया. घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और 40 हजार रुपये नकद और लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात गायब थे.

जेवरात और चोरी के सामान बरामद
मामला दर्ज होते ही कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी. आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को सुराग मिले और शक के आधार पर पवन कुमार गिरी (20, निवासी चोकरा) को हिरासत में लिया. पूछताछ में पवन ने चोरी की बात कबूल करते हुए अपने साथियों के नाम बताए. छोटू उर्फ ​​रोहित भारती (19), प्रमोद सोनी (26), निवासी शक्तिनगर, और नीरज सोनी (30), निवासी कटारा बाजार बैढ़न. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से ₹110,000 नकद, ₹800,000 से ज़्यादा कीमत के सोने-चांदी के जेवरात और चोरी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली.

सभी आरोपी भेजे गए जेल
एएसपी सर्वप्रिया सिन्हा ने बताया कि मुख्य आरोपी पवन गिरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक्टिव था. वह वहां महिलाओं की प्रोफाइल देखकर उनकी आर्थिक स्थिति और गहनों के बारे में जानकारी जुटाता और फिर उन्हें चोरी के लिए निशाना बनाता. पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 331(3) और 305(ए) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया.

