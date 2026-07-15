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'साहब, हमारा घर मत उजाड़ो...' आंसुओं के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीण, जानिए पूरा मामला

सिंगरौली जिले के चितरंगी इलाके के दर्जनों ग्रामीण वन विभाग की कार्रवाई का विरोध करने और अपने घरों को बचाने की गुहार लगाने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. ग्रामीणों का दावा है कि वे 1969 से इस जमीन पर रह रहे हैं, फिर भी अब उनकी बस्ती को हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

Written ByAjay DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 15, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:03 PM IST
'साहब, हमारा घर मत उजाड़ो...' आंसुओं के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीण, जानिए पूरा मामला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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