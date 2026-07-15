'साहब, हमारा घर मत उजाड़ो...' आंसुओं के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीण, जानिए पूरा मामला

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मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी से एक भावुक घटना सामने आई है. हाथों में अर्जी लिए, आंखों में आंसू और बेबसी के भाव के साथ दर्जनों ग्रामीण कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और गुहार लगाई, "साहब, हमारा घर मत उजाड़ो." यह मामला ग्राम पंचायत कटहड़वा के भुइधरवा का है, जहां वन विभाग की कार्रवाई के बाद लगभग 25 से 30 परिवारों के बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि वे 1969 से इस जमीन पर रह रहे हैं, फिर भी अब अचानक बुलडोजर से उनकी बस्ती को गिराने की तैयारी की जा रही है.
कलेक्टर के सामने रोए ग्रामीण
ग्रामीणों का कहना है कि ये परिवार अपने दादा-परदादा के समय से ही यहां रह रहे हैं. सालों की कड़ी मेहनत से उन्होंने बंजर जमीन को खेती के लायक बनाया, सैकड़ों पेड़ लगाए और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की कोशिश की. सरकारी योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री आवास, बिजली और हैंडपंप जैसी सुविधाएं भी दी गई थीं. लेकिन अब यही परिवार अपने घरों को बचाने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. आरोप है कि जुलाई के महीने में वन विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी जमीन को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और कुछ घरों को जमींदोज भी कर दिया.
ऐसे बढ़ा मामला
मामला तब और बढ़ गया जब ग्रामीणों ने एक बीट गार्ड पर जमीन के पट्टे दिलाने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया. ग्रामीणों का आरोप है कि एक परिवार से ₹40,000 और एक बकरी तक ली गई, लेकिन वादा किए गए पट्टे मिलने के बजाय अब उनके घर तोड़े जा रहे हैं. इन आरोपों के बाद, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है.
बेदखली पर फिलहाल रोक
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें 18 जुलाई तक न्याय नहीं मिला, तो वे चितरंगी तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे. इस बीच एडिशनल कलेक्टर पी.एस. त्रिपाठी ने बताया कि रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से की जा रही कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है. एक संयुक्त जांच शुरू की गई है और आगे की कार्रवाई सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर तय की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि किसी भी पात्र भूमिहीन परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.
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