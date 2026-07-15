'साहब, हमारा घर मत उजाड़ो...' आंसुओं के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीण, जानिए पूरा मामला

कलेक्टर के सामने रोए ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि ये परिवार अपने दादा-परदादा के समय से ही यहां रह रहे हैं. सालों की कड़ी मेहनत से उन्होंने बंजर जमीन को खेती के लायक बनाया, सैकड़ों पेड़ लगाए और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की कोशिश की. सरकारी योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री आवास, बिजली और हैंडपंप जैसी सुविधाएं भी दी गई थीं. लेकिन अब यही परिवार अपने घरों को बचाने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. आरोप है कि जुलाई के महीने में वन विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी जमीन को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और कुछ घरों को जमींदोज भी कर दिया.