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सिंगरौली महोत्सव में विकास योजनाओं पर जोर, CM मोहन ने गिनाई उपलब्धियां, बोले- सबसे विकसित शहर बनाएंगे

Singrauli News: सिंगरौली महोत्सव (नगर गौरव दिवस-2026) के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि सिंगरौली को मध्य प्रदेश के सबसे विकसित और आधुनिक शहर के रूप में बदला जाएगा.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 24, 2026, 10:33 AM IST
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सिंगरौली महोत्सव में विकास योजनाओं पर जोर, CM मोहन ने गिनाई उपलब्धियां, बोले- सबसे विकसित शहर बनाएंगे

Singrauli News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगरौली महोत्सव और नगर गौरव दिवस-2026 समारोह के दौरान जिले के विकास के लिए नया रोडमैप सामने रखा है. शनिवार को बैढ़न स्थित चून कुमारी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर जिले के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि सिंगरौली को मध्य प्रदेश के सबसे विकसित, आधुनिक और सुसज्जित शहर बनाया जाएगा.

सिंगरौली को सबसे विकसित शहर बनाएंगे- सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि आज का दिन सिंगरौली जिले के विकास, गौरव और जन-कल्याण को समर्पित है. हम सिंगरौली को प्रदेश का सबसे विकसित और आधुनिक शहर बनाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास कार्यों के साथ-साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का भी विस्तार हो रहा है.

उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, और भोजशाला में मां वाग्देवी (सरस्वती) का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है. राज्य के हर शहर में 'गीता भवन' बनाने के प्रयास चल रहे हैं, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और जनमानस को आध्यात्मिकता से जोड़ना है. यह एक ऐसी पहल है जो सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी काम करेगी.

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हर साल मनाया जाएगा महोत्सव
CM मोहन ने आगे कहा कि सिंगरौली न केवल ऊर्जा उत्पादन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा, बल्कि विकास, संस्कृति और नए अवसरों के एक सशक्त केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा. सिंगरौली महोत्सव और नगर गौरव दिवस जैसे आयोजन जिले की पहचान, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं और इन आयोजनों को हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता रहेगा.

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कई नेता रहे मौजूद
इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री और सिंगरौली जिले की प्रभारी मंत्री संपतिया उइके, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह, सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष ओम जैन और सिंगरौली के विधायक रामनिवास शाह, अन्य स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित थे.

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