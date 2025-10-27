मोबाइल चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई, तलवों पर दी थर्ड डिग्री, पीड़ित चीखता रहा और आरोपी...

Singrauli News: सिंगरौली में मोबाइल चोरी के शक में 4 युवकों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की. आरोपियों ने युवक को किडनैप कर पहले खेत में बांधकर जूते और पाइप से पीटा. बाद में उसे एक घर में खंभे से बांधकर तलवों पर 'थर्ड डिग्री' दी गई.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है. माड़ा थाना इलाके के सितुल गांव में चार युवकों ने मोबाइल चोरी के शक में एक युवक को बेरहमी से पीटा. मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ित का पता लगाया और अब तक 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
मोबाइल चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई
जानकारी के मुताबिक चार युवकों ने धर्मेंद्र साहू पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर उसे गाड़ी में किडनैप कर लिया. इसके बाद घर से ले जाकर एक खेत में बांधकर बुरी तरह पीटा. वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक को रस्सी से बांधा गया था और उसे जूते और पाइप के बट से बार-बार मारा जा रहा था. बाद में आरोपी युवक को खेत से घसीटकर एक घर के अंदर खंभे से बांधकर उसके तलवों पर 'थर्ड डिग्री' टॉर्चर दिया. धर्मेंद्र चिल्लाता रहा लेकिन आरोपी फिल्मी स्टाइल में अपनी हैवानियत जारी रखते रहे, जबकि तीसरा युवक पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा.
वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस
वीडियो वायरल होने के बाद माड़ा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित को ढूंढ लिया है और उसकी शिकायत दर्ज कर रही है. आरोपियों की पहचान हो गई है, और अब तक तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है. बताया जा रहा है कि पूरी घटना रविवार दोपहर की है. इस तालिबानी सज़ा से लोगों में गुस्सा है, और सोशल मीडिया पर भी इस घटना की बुराई हो रही है. ( रिपोर्ट- अजय दुबे)