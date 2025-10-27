मोबाइल चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई, तलवों पर दी थर्ड डिग्री, पीड़ित चीखता रहा और आरोपी...

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है. माड़ा थाना इलाके के सितुल गांव में चार युवकों ने मोबाइल चोरी के शक में एक युवक को बेरहमी से पीटा. मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ित का पता लगाया और अब तक 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

यह भी पढ़ें: 'दिलवाले' की पत्नी ले जाएगा प्रेमी! पत्नी के अवैध संबंध से परेशान हुआ पति, बोला-पत्नी की शादी करवा दो

Add Zee News as a Preferred Source

मोबाइल चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई

जानकारी के मुताबिक चार युवकों ने धर्मेंद्र साहू पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर उसे गाड़ी में किडनैप कर लिया. इसके बाद घर से ले जाकर एक खेत में बांधकर बुरी तरह पीटा. वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक को रस्सी से बांधा गया था और उसे जूते और पाइप के बट से बार-बार मारा जा रहा था. बाद में आरोपी युवक को खेत से घसीटकर एक घर के अंदर खंभे से बांधकर उसके तलवों पर 'थर्ड डिग्री' टॉर्चर दिया. धर्मेंद्र चिल्लाता रहा लेकिन आरोपी फिल्मी स्टाइल में अपनी हैवानियत जारी रखते रहे, जबकि तीसरा युवक पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा.

यह भी पढ़ें: रेलवे स्टेशन के बाथरूम में दुष्कर्म, पुलिस की शर्मनाक हरकत, FIR के लिए 300 किलोमीटर भटकी पीड़िता

वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस

वीडियो वायरल होने के बाद माड़ा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित को ढूंढ लिया है और उसकी शिकायत दर्ज कर रही है. आरोपियों की पहचान हो गई है, और अब तक तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है. बताया जा रहा है कि पूरी घटना रविवार दोपहर की है. इस तालिबानी सज़ा से लोगों में गुस्सा है, और सोशल मीडिया पर भी इस घटना की बुराई हो रही है. ( रिपोर्ट- अजय दुबे)