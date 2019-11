दंतेवाड़ा में पुलिस कैंप का विरोध, एसपी बोले- नक्सली बना रहे ग्रामीणों पर दबाव

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के पोटाली में पुलिस कैंप बनाने के विरोध में ग्रामीणों ने मंगलवार को हिंसक प्रदर्शन किया. पोटाली के ग्रामीणों ने नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में पुलिस कैंप बनाने के विरोध में प्रदर्शन किया. वहीं, इस मामले पर दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा कि पोटाली के ग्रामीणों ने जो कुछ भी किया, वो नक्सलियों के दबाव में आकर किया है. दंतेवाड़ा एसपी ने कहा कि ग्रामीण उत्तेजित थे और नक्सलियों के दबाव के चलते कैंप का घेराव करना चाह रहे थे. पुलिस ने ग्रामीणों को हटाने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया.

#WATCH Chhattisgarh: Villagers protested in Potali Village of Dantewada dist y'day, against a new police camp of Chhattisgarh Armed Force in the naxal affected area. Situation was brought under control by police. Dantewada SP says, "They had done this under pressure by naxals." pic.twitter.com/r2fKQ8hCX5

दरअसल, दंतेवाड़ा जिले के पोटाली में पुलिस कैंप के विरोध में चल रहा ग्रामीणों का प्रदर्शन मंगलवार को अचानक उग्र हो गया. इस दौरान पुलिस ने हालात काबू में लाने के लिए हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी छोड़े. दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव का कहना है कि इस क्षेत्र में काफी संख्य में नक्सली रहते हैं. यहां विधायक भीमा मंडावी की हत्या में शामिल नक्सली भी रहते हैं. उन्होंने कहा कि शायद इन नक्सलियों ने ही ग्रामीणों पर प्रदर्शन करने का दबाव बनाया है.

SP Dantewada, Abhishek Pallava: They were agitated&trying to 'gherao' the camp under pressure by naxals. Police used tear gas to disperse them. Many naxals, including those involved MLA Bhima Mandavi's murder, live in this area. They might have instigated them to protest. (12.11) https://t.co/8oAPEUyCJV pic.twitter.com/yxCxv2Q8Kd

— ANI (@ANI) November 13, 2019