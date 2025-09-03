एनकाउंटर का खौफ, सुकमा में एक साथ 20 नक्सलियों ने किया सरेंडर, महिलाएं भी शामिल

Sukma 20 Naxalites Surrendered: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है. यहां एक साथ 20 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. समर्पण करने वालों में 9 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं. इन सभी पर सरकार द्वारा कुल 33 लाख का इनाम घोषित था. इस ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी), सीआरपीएफ की विभिन्न बटालियनों, कोबरा और इंटेलिजेंस विंग ने मिलकर काम किया. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: नक्सलियों के गढ़ में मुश्किलों की राह खत्म! ब्रिज से हजारों लोगों की बदली जिंदगी

सुकमा में एक साथ 20 नक्सलियों ने किया सरेंडर

दरअसल, सुकमा में मुठभेड़ में मौत के डर से 20 नक्सलियों ने बंदूकें छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया है. इस आत्मसमर्पण को जवानों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. बड़ी बात यह है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 9 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं. सरेंडर करने वालों में एक उच्च पदस्थ महिला नक्सली भी शामिल है. इन नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली अलग-अलग संगठनों और चौकियों से जुड़े थे.

Add Zee News as a Preferred Source

आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति और निरंतर नैला नार अभियान

पुलिस ने बताया कि यह कदम छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति और निरंतर नैला नार अभियान से प्रभावित होकर उठाया गया है. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली अलग-अलग संगठनों और पदों से जुड़े थे. इनमें पार्टी सदस्य, संगठन के सक्रिय सदस्य और अन्य सहयोगी शामिल हैं. इस अभियान में डीआरजी, सीआरपीएफ की कई बटालियन, कोबरा और इंटेलिजेंस विंग की विशेष भूमिका रही. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की नई नीति पुनर्वास नीति 2025 के तहत 50-50 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.रिपोर्ट- अमन सिंह भदौरिया

छत्तीसगढ़ नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सुकमा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!