सुकमा में नक्सलवाद को बड़ा झटका: 64 लाख के इनामी 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर, महिलाएं भी शामिल

Sukma News: सुकमा ज़िले में "पूना मार्गेम: पुनर्वास से पुनर्जीवन" अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है. इस अभियान से प्रभावित होकर 7 महिलाओं सहित कुल 26 माओवादी कैडरों ने सरेंडर कर दिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:35 PM IST
सुकमा में नक्सलवाद को बड़ा झटका: 64 लाख के इनामी 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर, महिलाएं भी शामिल

Naxalites Surrendered In Sukma: छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है. ज़िला पुलिस और सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) के लगातार दबाव के बीच 26 सक्रिय माओवादी कैडरों ने सरेंडर कर दिया है. सरेंडर सुकमा SP किरण चव्हाण और DIG सुरेश सिंह पायल की मौजूदगी में हुआ. सरेंडर करने वाले नक्सली PLGA बटालियन, साउथ बस्तर डिवीज़न, माड डिवीज़न और AOB इलाके में सक्रिय थे. उन्हें पकड़ने के लिए कुल 64 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. सरेंडर करने वाले कैडरों में CYPCM-01, DVCM-01, PPCM-03, ACM-03 रैंक के माओवादी और 18 पार्टी सदस्य शामिल हैं.

64 लाख के इनामी 26 माओवादियों ने किया सरेंडर
बताया जा रहा है कि "पूना मार्गेम: पुनर्वास से पुनर्जीवन" अभियान से प्रभावित होकर 7 महिलाओं सहित कुल 26 माओवादी कैडरों ने समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया और सुकमा के रिजर्व पुलिस सेंटर में सरेंडर कर दिया. यह सरेंडर सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण और डीआईजी ऑफिस, सुकमा के सुरेश सिंह पायल की मौजूदगी में हुआ. यह उपलब्धि सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे लगातार नक्सल विरोधी अभियानों और पुनर्वास नीति के प्रभावी कार्यान्वयन का नतीजा है.

कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे नक्सली
सरेंडर करने वाले नक्सली सुकमा ज़िले, माड़ इलाके और ओडिशा से सटे इलाकों में कई गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल थे. इनमें 2017 का सोनाबेड़ा-कोरापुट रोड IED ब्लास्ट, 2020 का मिनपा एनकाउंटर, 2021 का टेकलुगुड़ा हमला और 2023 में जगरगुंडा इलाके में पुलिस पार्टी पर हमला जैसी बड़ी घटनाएं शामिल हैं, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी मारे गए थे.

क्यों सरेंडर कर रहे नक्सली?
पुलिस के अनुसार माओवादी संगठन पर लगातार दबाव का कारण अत्यधिक संवेदनशील और दूरदराज के इलाकों में नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना, नक्सल विरोधी अभियानों में तेज़ी और एक मज़बूत इंटेलिजेंस नेटवर्क है. इससे संगठन के अंदर असंतोष बढ़ा है और कैडर हिंसा छोड़कर सरेंडर कर रहे हैं. 'पुना मार्गम: पुनर्वास से पुनर्जीवन' अभियान माओवाद से जुड़े गुमराह युवाओं और महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और विकास का जीवन देने का एक शक्तिशाली माध्यम बनकर उभरा है. सरेंडर करने वाले कैडरों ने हिंसा छोड़ दी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विश्वास जताया है.DRG सुकमा, इंटेरोगेशन ब्रांच, VIASHA सुकमा, RFT सुकमा, और CRPF की 02, 159, 201 कोबरा, 212, 217, और 226 बटालियन की इंटेलिजेंस ब्रांच ने माओवादियों को मुख्यधारा में लाने में अहम भूमिका निभाई है.

पुनर्वास नीति के तहत मिलेगा लाभ
सरकार की पॉलिसी "छत्तीसगढ़ नक्सली सरेंडर/पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति – 2025" के तहत सरेंडर करने वाले सभी माओवादियों को घोषित इनाम राशि और अन्य पुनर्वास सुविधाओं के साथ-साथ 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर जीवन जी सकें.

