छत्तीसगढ़ में 2 सालों में मारे गए रिकॉर्ड नक्सली, जानें गृह मंत्री अमित शाह का प्लान...

500 Naxals killed in 2 Years: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मार्च 2026 की समय सीमा तय की है. इसके बाद एंटी नक्सल अभियान में तेजी आई है और पिछले 2 साल में 500 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:19 PM IST
Anti Naxal Operation in Bastar and Sukma: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में गुरुवार सुबह एक महिला समेत तीन माओवादी मारे गए. पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सुकमा जिले के गोलापल्ली थाना क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद सुकमा जिला रिजर्व गार्ड (DRG) के जवानों ने नक्सली विरोधी अभियान शुरू किया और मुठभेड़ में एक महिला माओवादी समेत तीन नक्सलियों को मार गिराया.

यह मुठभेड़ सुबह करीब 5 बजे सुकमा मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर दूर और तेलंगाना सीमा के करीब गोलापल्ली पुलिस स्टेशन के इलाके के एक जंगल में डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड (DRG) और माओवादियों के बीच हुई. सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया, 'अब तक तीन शव मिले हैं और सुकमा DRG और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है. हमने कई हथियार भी बरामद किए हैं.' एक अधिकारी ने बताया, 'शुरुआती जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान किस्ताराम एरिया कमेटी के तीन माओवादी कैडर मारे गए.'

2 साल में 503 नक्सली ढेर

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सुकमा जिले के गोलापल्ली में मारे गए 3 नक्सलियों के बाद पिछले दो सालों में छत्तीसगढ़ में मारे गए माओवादियों की कुल संख्या 503 हो गई है. इस साल छत्तीसगढ़ में 284 माओवादी मारे गए हैं, जिनमें से 255 बस्तर इलाके के थे. पिछले साल छत्तीसगढ़ में 219 माओवादी मारे गए थे, जिनमें से 217 बस्तर इलाके के थे.

हिडमा-बसवराजू समेत कई खूंखार नक्सली ढेर

हालांकि, नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं. इससे बैन की गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) अब छत्तीसगढ़ में एक बिना लीडर वाली संगठन बन गई है. पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नंबाला केशवा राव उर्फ ​​बसवराजू के अलावा मिलिट्री लीडर माडवी हिडमा समेत नौ CC सदस्यों जैसे सीनियर खूंखार नक्सली मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं.

अमित शाह ने दी है मार्च 2026 तक की डेडलाइन!

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मार्च 2026 की समय सीमा तय की है. इसको लेकर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन्स में तेजी देखी जा रही है. इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों में भारी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है और वो मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं.

