छत्तीसगढ़ में AICC ने जारी की 41 जिलाध्यक्षों की लिस्ट, पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे को सौंपी गई इस जिले की कमान

Chhattisgarh AICC: कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है और 41 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की है. साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में यह बड़ा बदलाव है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में 41 नए जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) अध्यक्षों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी. एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जमीनी स्तर पर जुड़ाव, जीतने की क्षमता और सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सूची को अंतिम रूप देने से पहले प्रत्येक पर्यवेक्षक और राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा की गई.

कवासी लखमा के बेटे को सुकमा की कमान

बस्तर ग्रामीण में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता प्रेमशंकर शुक्ला, बेमेतरा में पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा, महासमुंद में वरिष्ठ ओबीसी नेता द्वारकाधीश यादव, और रायपुर ग्रामीण में पूर्व राज्यसभा सदस्य राजेंद्र पप्पी बंजारे शामिल हैं. महत्वपूर्ण रायपुर शहर इकाई में श्रीकुमार शंकर मेनन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित संवेदनशील जिले सुकमा का प्रभार संभालेंगे. सुमित्रा घृतलहरे (बलौदाबाजार), तारिणी चंद्राकर (धमतरी), और रश्मी गभेल (शक्ति) सहित कम से कम आठ महिला नेताओं को नियुक्त किया गया है.

2023 चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव

इस कदम को 2023 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जहां भाजपा की 54 सीटों के मुकाबले पार्टी केवल 35 सीटों पर सिमट गई थी. राज्य कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि नई टीम युवाओं और अनुभव के बीच संतुलन बनाते हुए महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देगी.

महीनों से चली आ रही अनिश्चितता का अंत

इस प्रक्रिया से जिला स्तरीय नेतृत्व को लेकर महीनों से चली आ रही अनिश्चितता का भी अंत हो गया है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में गुटबाजी शुरू हो गई थी. 2026-27 में स्थानीय निकाय चुनाव होने की उम्मीद है, इसलिए नए जिला कांग्रेस प्रमुखों को बूथ समितियों को तुरंत सक्रिय करने और सदस्यता अभियान की तैयारी करने का काम सौंपा गया है. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इन फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि ये नियुक्तियां लोकतांत्रिक और पारदर्शी संगठनात्मक पुनर्निर्माण के प्रति आलाकमान की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)