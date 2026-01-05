बस्तर में माओवाद के खात्मे का काउंटडाउन शुरू! जल्द ही ध्वस्त हो जाएगा 'लाल आतंक', जबरदस्त प्रहार के लिए फोर्स तैयार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों ने माओवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक तैयारी शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक माओवादी संगठन अभी अपने सबसे बुरे दौर से गुज़र रहा है. डिवीज़न के कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जैसे ज़िले अब लगभग पूरी तरह से माओवादी गतिविधियों से आज़ाद हैं, क्योंकि एक्टिव कैडर या तो सरेंडर कर चुके हैं या निष्क्रिय हो गए हैं. माओवादी विद्रोह का असर अब दक्षिण बस्तर के बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाकों तक ही सीमित है.

अब सिर्फ कुछ हिस्सों में बचे माओवादी

एक समय था जब माओवाद बस्तर के सभी सात जिलों में फैला हुआ था, लेकिन अब माओवादियों का इलाका सिकुड़ गया है. अब वे दक्षिण बस्तर के बीजापुर और सुकमा जिलों के कुछ ही इलाकों तक सीमित हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुकमा और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके, तेलंगाना से सटे कुछ इलाकों और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाकों में छह एरिया कमेटियां बची हैं. बस्तर में सिर्फ़ दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य और माओवादी संगठन का टॉप रैंक का कैडर पापाराव बचा है, और सुरक्षा बलों ने उसकी तलाश शुरू कर दी है. उसके अलावा DVCM और ACM रैंक के कुछ माओवादी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं.

सरेंडर करने के लिए दिया जाएगा सीमित समय

साल 2026 की शुरुआत में सुरक्षा बलों ने सुकमा ज़िले में कोंटा एरिया कमेटी को खत्म कर दिया, जिससे माओवादी संगठन को साफ संकेत मिल गया कि अब उन्हें अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर बस्तर से निकल जाना चाहिए. निचले रैंक के कैडरों को निशाना बनाने के अलावा सुरक्षा बल पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी लेवल के माओवादियों पर भी ध्यान दे रहे हैं. हालांकि अभी बस्तर में कोई भी टॉप माओवादी नेता नहीं बचा है. सीनियर नेताओं की कमी के कारण, माओवादी संगठन बस्तर में फैसले नहीं ले पा रहा है. बस्तर के इंस्पेक्टर जनरल सुंदरराज पी.ने कहा है कि माओवादियों को सरेंडर करने के लिए सिर्फ सीमित समय दिया जाएगा.

जानकारों का क्या कहना है?

उधर, जानकारों का कहना है कि माओवादी 31 मार्च तक खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं, और उनकी बाकी कमेटियां अंडरग्राउंड हो गई हैं. माओवादी 31 मार्च के बाद ही सामने आएंगे ताकि अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकें और किसी तरह का हमला कर सकें. इस बीच माओवादी अपने संगठन को बढ़ाने की तैयारी भी कर रहे होंगे. हालांकि, सुरक्षा बल माओवादियों को कोई मौका नहीं देना चाहते. बस्तर में सुरक्षा बल बटालियन नंबर एक के कमांडर बरसे देवा को भी निशाना बना रहे थे. यही वजह है कि बरसे देवा जो माडवी हिडमा का दाहिना हाथ था, उसे तेलंगाना में सरेंडर करना पड़ा.

जबरदस्त प्रहार के लिए फोर्स तैयार

बस्तर संभाग के कोंडागांव और बस्तर जिलों में माओवादी लंबे समय से कोई बड़ा हमला नहीं कर पाए हैं, जबकि दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जिलों में सक्रिय माओवादी संगठनों से जुड़े लगभग सभी कैडरों ने अपने हथियार डाल दिए हैं. इससे अब दक्षिण बस्तर के बीजापुर और सुकमा इलाकों में सिर्फ छह एरिया कमेटियां बची हैं. इसके अलावा, PLGA बटालियन से जुड़े लगभग 60 माओवादी लड़ाके तेलंगाना सीमा के पास सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं. इस तरह सुरक्षा बल पापराराव सहित लगभग 150 माओवादियों को अपने आखिरी टारगेट के तौर पर निशाना बना सकते हैं. माओवाद को खत्म करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2026 तय है और कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में फोर्स अब बचे हुए माओवादियों के खिलाफ अंतिम प्रभार की तैयारी पूरी कर ली है.

