हिड़मा के बाद बटालियन डगमगाई! 48 लाख के 15 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, क्या बड़े लीडर भी डालेंगे हथियार?

Sukma Naxal Surrender: सुकमा में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. कुल 48 लाख के इनामी 15 सक्रिय नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इनमें से 4 नक्सली बटालियन नंबर-1 के सदस्य थे, जिसे नक्सलियों की सबसे मजबूत बटालियन माना जाता है. आत्मसमर्पित नक्सलियों ने बताया कि हिड़मा के मारे जाने और लगातार चल रहे सुरक्षा अभियानों के कारण बटालियन की स्थिति कमजोर होती जा रही है. संगठन में पहले जैसा नेतृत्व नहीं रहा, इसलिए लोग मुख्यधारा की ओर लौट रहे हैं.

आत्मसमर्पण करने वालों में 10 पुरुष व 5 महिलाएं शामिल हैं. इन पर अलग-अलग इनाम घोषित थे — चार पर 8-8 लाख, दो पर 5-5 लाख, एक पर 3 लाख, एक पर 2 लाख और एक नक्सली पर 1 लाख का इनाम रखा गया था. ये सभी लंबे समय से सुकमा, जगरगुंडा व कोंटा क्षेत्र में सक्रिय थे. नक्सल संगठन की गतिविधियां लगातार घट रही हैं और डर का माहौल खत्म हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में भी राहत का वातावरण दिखने लगा है.

नक्सली ने किया खुलासा

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आत्मसमर्पण का प्रमुख कारण राज्य सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति और “पुना मार्गेम” योजना है. अंदरूनी इलाकों में पुलिस कैंपों की स्थापना के कारण नक्सलियों की सप्लाई लाइन टूट रही है और फोर्स की मजबूत मौजूदगी ने नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है. आत्मसमर्पित नक्सली ने खुलासा किया कि अब बड़े नक्सली लीडर भी आत्मसमर्पण की तैयारी में हैं, जिससे संगठन का और कमजोर होना तय है. (रिपोर्टः अमन सिंह भदौरिया, सुकमा)

