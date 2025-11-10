Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2996477
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

टॉप नक्सली कमांडर हिडमा की मां से मिले डिप्टी CM, जानिए दोनों में क्या हुई बातचीत

Vijay Sharma Met Mother of Hidma: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने टॉप नक्सली कमांडर हिडमा के गांव में जाकर उसकी मां से मुलाकात की है, इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी बातचीत की है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 10, 2025, 06:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नक्सली कमांडर हिडमा की मां से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा
नक्सली कमांडर हिडमा की मां से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा

Purvarti Village IN Sukma: छत्तीसगढ़ नक्सल संगठन कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस और सुरक्षाबलों की राह में अब भी सबसे बड़ी चुनौती टॉप नक्सली कमांडर हिडमा माना जा रहा है, जो नक्सलियों के संगठन की सबसे बड़ी ताकत अभी भी बना हुआ है. एक तरफ सुरक्षा बल लगातार उसकी तलाश में हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी अपनी कोशिश में जुटी है. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सुकमा जिले में आने वाले नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पूवर्ती में जाकर उसकी मां और ग्रामीणों से मुलाकात की है, वह काफी देर तक गांव में रहे और लोगों से उनका हालचाल भी जाना 

हिडमा की मां से मिले विजय शर्मा 

सुकमा जिले का पूवर्ती गांव सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित माना जाता है, लेकिन अब यहां भी फोर्स का कैंप खुल चुका है. विजय शर्मा ने पूवर्ती गांव में हिडमा की मां से मुलाकात की और उन्हें अपने बेटे को आत्मसमर्पण के लिए समझाने की अपील की है. विजय शर्मा की यह यात्रा राज्य सरकार की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसमें संवाद और विश्वास के माध्यम से नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी खुलकर बातचीत की और कहा कि सरकार अब टकराव नहीं, बल्कि संवाद और विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः 3 दिन मिनी PMO बनेगा रायपुर का ये बंगला! PM मोदी-अमित शाह-अजित डोभाल बनाएंगे रणनीति

सूत्रों के अनुसार हिडमा की मां ने भी अपने बेटे को हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने की सलाह दी है, विजय शर्मा ने बताया कि सरकार सभी भटके हुए युवाओं को सुधार और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना चाहती है. उन्होंने कहा, हिड़मा के पास अब भी समय है, अगर वह आत्मसमर्पण करता है, तो सरकार उसके पुनर्वास और सुरक्षित भविष्य की पूरी जिम्मेदारी लेगी. ऐसे में विजय शर्मा का यह दौरा कई मायनों में विशेष रहा, वे खुद बाइक से पूवर्ती गांव पहुंचे हैं. जहां उन्होंने गांव के लोगों के साथ बैठकर भोजन भी किया. ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करने का यह तरीका क्षेत्र में विश्वास बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. 

सरेंडर कर रहे नक्सली 

बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, बस्तर में बड़ी संख्या में नक्सली कमांडर भी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट चुके हैं, वहीं सुरक्षाबल भी लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्टिव बने हुए हैं. 

सुकमा से अमन सिंह भदौरिया की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः ठंड से बचने आप तो नहीं करते यह प्रयोग, अचानक आग में झुलसे 2 लड़के, सावधानी बरतें 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsNaxal Commander Hidmanaxal commander hidma mother

Trending news

mp news
दो टीचरों के भरोसे 650 छात्रों का भविष्य; भैंस के साथ सड़क पर उतरे लॉ स्टूडेंट्स
mp sir survey
ऐसे कैसे होगा SIR? बीएलओ ने फॉर्म बांटे, पर तरीका नहीं बताया; लोगों ने कहा...
Betul news hindi
बिजली विभाग की अर्थी! क्यों धरने पर बैठ गए किसान, 7 दिन के अल्टीमेटम का क्या है मामल
mandla news
बीजेपी नेता की विदेश यात्रा पड़ी महंगी! एमपी में खाली घर देख चोरों ने बनाया निशाना
indore news
इंदौर में मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से की दरिंदगी, धर्म परिवर्तन का भी बनाया दबाव!
bhopal news
अफसर बनने के लिए छात्रा ने छोड़ा घर, अकेले दम पर कमाया; अब कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला
chhatarpur news
छतरपुर में महिला के हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई, कई लोगों ने पीटा; ये थी वजह
DG Conference
3 दिन मिनी PMO बनेगा रायपुर का ये बंगला! PM मोदी-अमित शाह-अजित डोभाल बनाएंगे रणनीति
Singrauli News
सिंगरौली में लाखों की चोरी का खुलासा, इंस्टाग्राम से चुनते थे शिकार, पुलिस ने पकड़ा
mppsc result 2023
पिता का UPSC का सपना टूटा, अब बेटा बना डिप्टी कलेक्टर; सेल्फ स्टडी से ऐसे पाई सफलता