टॉप नक्सली कमांडर हिडमा की मां से मिले डिप्टी CM, जानिए दोनों में क्या हुई बातचीत

Purvarti Village IN Sukma: छत्तीसगढ़ नक्सल संगठन कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस और सुरक्षाबलों की राह में अब भी सबसे बड़ी चुनौती टॉप नक्सली कमांडर हिडमा माना जा रहा है, जो नक्सलियों के संगठन की सबसे बड़ी ताकत अभी भी बना हुआ है. एक तरफ सुरक्षा बल लगातार उसकी तलाश में हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी अपनी कोशिश में जुटी है. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सुकमा जिले में आने वाले नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पूवर्ती में जाकर उसकी मां और ग्रामीणों से मुलाकात की है, वह काफी देर तक गांव में रहे और लोगों से उनका हालचाल भी जाना

हिडमा की मां से मिले विजय शर्मा

सुकमा जिले का पूवर्ती गांव सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित माना जाता है, लेकिन अब यहां भी फोर्स का कैंप खुल चुका है. विजय शर्मा ने पूवर्ती गांव में हिडमा की मां से मुलाकात की और उन्हें अपने बेटे को आत्मसमर्पण के लिए समझाने की अपील की है. विजय शर्मा की यह यात्रा राज्य सरकार की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसमें संवाद और विश्वास के माध्यम से नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी खुलकर बातचीत की और कहा कि सरकार अब टकराव नहीं, बल्कि संवाद और विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है.

सूत्रों के अनुसार हिडमा की मां ने भी अपने बेटे को हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने की सलाह दी है, विजय शर्मा ने बताया कि सरकार सभी भटके हुए युवाओं को सुधार और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना चाहती है. उन्होंने कहा, हिड़मा के पास अब भी समय है, अगर वह आत्मसमर्पण करता है, तो सरकार उसके पुनर्वास और सुरक्षित भविष्य की पूरी जिम्मेदारी लेगी. ऐसे में विजय शर्मा का यह दौरा कई मायनों में विशेष रहा, वे खुद बाइक से पूवर्ती गांव पहुंचे हैं. जहां उन्होंने गांव के लोगों के साथ बैठकर भोजन भी किया. ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करने का यह तरीका क्षेत्र में विश्वास बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

सरेंडर कर रहे नक्सली

बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, बस्तर में बड़ी संख्या में नक्सली कमांडर भी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट चुके हैं, वहीं सुरक्षाबल भी लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्टिव बने हुए हैं.

सुकमा से अमन सिंह भदौरिया की रिपोर्ट

