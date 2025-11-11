नक्सली हिड़मा के गांव में CRPF ने जलाया 'गुरुकुल' का दीप, 60 बच्चों को मिल रही नई जिंदगी

CRPF Gurukul in Hidma Village: छत्तीसगढ़ का सबसे खूंखार नक्सली हिड़मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा हिड़मा के गांव पहुंचे और उसकी मां से मुलाकात कर सरेंडर करवाने की अपील की. इस बीच सुकमा जिले से एक और प्रेरणादायक पहल सामने आ रही है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान उम्मीद और बदलाव की एक नई कहानी भी लिख रहे हैं. सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन ने कुख्यात नक्सली नेता हिडमा के गांव पुवार्ती में गुरुकुल की स्थापना की है.

60 बच्चों को मिल रही नई जिंदगी

अब तक शिक्षा से दूर रहे करीब 60 बच्चे इस गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं. यह स्कूल पूरी तरह निःशुल्क है. सीआरपीएफ की ओर से बच्चों को ड्रेस, किताबें, टीचर्स की सैलरी और मॉडर्न प्लेग्राउंड की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. सीआरपीएफ के जवान केवल सुरक्षा देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अब वे बच्चों की शिक्षा और संस्कारों के मार्गदर्शक भी बन गए हैं. यह पहल नक्सल प्रभावित इलाके में शिक्षा के माध्यम से विकास और शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है.

1 साल से चल रहा गुरुकुल

सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के सेकेंड-इन-कमांड हामिद खान ने बताया कि आसपास के कई गांवों से बच्चे पढ़ने के लिए इस गुरुकुल में आते हैं. वर्तमान में करीब 60 बच्चे यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. सीआरपीएफ की ओर से शिक्षक की व्यवस्था की गई है और उनका वेतन भी हम ही देते हैं. लगभग एक साल से यह गुरुकुल चल रहा है और बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

हामिद खान ने आगे कहा कि बच्चे अब नियमित रूप से पढ़ाई में रुचि दिखा रहे हैं और माता-पिता भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उत्साहित हैं. करीब एक साल से इस गुरुकुल का संचालन हो रहा है और लगातार बच्‍चों की संख्‍या में बढ़ोतरी हो रही है. बच्‍चे बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. गुरुकुल की इस पहल से न सिर्फ पुवार्ती जैसे नक्सल प्रभावित गांवों में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, बल्कि यह कदम आत्मसमर्पण और मुख्यधारा में लौटने की सोच को भी मजबूत कर रहा है.

कई हमलों का मास्टरमाइंड है हिड़मा

बता दे कि माड़वी हिड़मा छत्तीसगढ़ में एक्टिव एक खतरनाक नक्सली है और इस पर अलग-अलग राज्य की सरकारों ने कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये से ज्यादा का इनाम रखा है. हिड़मा ताड़मेटला हमला, झीरम घाटी हमला, बुरकापाल हमला अरनपुर आईईडी ब्लास्ट जैसे कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड रहा है. माना जा रहा है कि अब तक कई बड़े नक्सली कमांडरों ने सरेंडर कर दिया है और बस्तर में हिड़मा ही एकमात्र बड़ा नक्सली कमांडर बचा है. अगर हिड़मा ने सरेंडर कर दिया तो बस्तर से नक्सलियों का अंत तय है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)