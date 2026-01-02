Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

हिड़मा के मारे जाने से बिगड़ा नेटवर्क, जानें कैसे हुआ नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन का खात्मा?

Naxalite Battalion Number 1: बटालियन नंबर 1 के कमांडर बारसे देवा ने सरेंडर कर दिया है और यह संगठन के लिए बड़ा झटका है. हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बारसे देवा ने सरेंडर किया है या फिर तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तारी किया है. लेकिन, इसके बाद नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 का लगभग खात्मा हो गया है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Jan 02, 2026, 01:30 PM IST
हिड़मा के मारे जाने से बिगड़ा नेटवर्क, जानें कैसे हुआ नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन का खात्मा?

Who is Barse Deva: नक्सलवाद के खात्मे की राह में एक बड़ी सफलता मिली है और माओवादियों की सबसे खतरनाक मिलिट्री विंग PLGA बटालियन नंबर 1 अब लगभग खत्म हो चुकी है. दरअसल, बटालियन नंबर 1 के कमांडर बारसे देवा ने सरेंडर कर दिया है और यह संगठन के लिए बड़ा झटका है. हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बारसे देवा ने सरेंडर किया है या फिर तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तारी किया है. आधिकारिक तौर पर इस पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है. सूत्रों का कहना है कि तेलंगाना पुलिस बारसे देवा और अन्य माओवादियों को अगले दो से चार दिनों के भीतर मीडिया के सामने पेश कर सकती है.

कौन है बारसे देवा उर्फ सुक्का?

बारसे देवा उर्फ सुक्का खतरनाक मिलिट्री विंग PLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर था और इस पर 50 लाख रुपये का इनाम था. छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पूर्वर्ती गांव का रहने वाला बारसे देवा नक्सल संगठन में माडवी हिड़मा का राइट हैंड माना जाता था और हिड़मा ने ही बारसे देवा को PLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर बनाया था. हालांकि, आंध्र प्रदेश में माडवी हिड़मा के मारे जाने के बाद बारसे देवा कमजोर हो गया था. देवा दरभा डिविजनल कमेटी सचिव भी रह चुका है और पिछले 1 महीने से फोर्स से बचने के लिए अपनी लोकेशन बदल रहा था.

ये भी पढ़ें- माडवी हिड़मा का राइट हैंड, PLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर, 50 लाख का इनामी... कौन है बारसे देवा?

हिड़मा के मारे जाने से बिगड़ा नेटवर्क?

बता दें कि सुरक्षाबलों ने 18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सितारामा राजू जिले में एक एनकाउंटर में कई हमलों के मास्टरमाइंड और शीर्ष नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा को मार गिराया था और उसकी मौत के बाद संगठन कमजोर हुआ. हिड़मा नक्सल संगठन के अंदर सबसे मजबूत कड़ी था और उसके मारे जाने के बाद नक्सली नेटवर्क बिखरने लगा, क्योंकि वह माओवादियों और बस्तर के बीच पुल का काम करता था. लेकिन, धीरे-धीरे कमजोर पड़ते PLGA बटालियन नंबर 1 का अब खात्मा हो गया है और बारसे देवा समेत कई नक्सली अब पुलिस की गिरफ्त में हैं.

कैसे हुआ सबसे खतरनाक बटालियन का खात्मा?

माडवी हिड़मा ने ही बारसे देवा को PLGA बटालियन नंबर 1 में शामिल कराया था. इससे पहले वह डिजाइनर कमेटी का कैडर और दरभा डिविजनल कमेटी सचिव था. इसके बाद हिड़मा ने ही बारसे देवा को बटालियन नंबर 1 का कमांडर बनाया. लेकिन, हिड़मा की मौत और लगातार हो रहे एनकाउंडर की वजह से देवा बैकफुट पर आ गया था. पुलिस के बढ़ते दबाव की वजह से बारसे देवा पिछले 1 महीने से फोर्स से बचने के लिए अपनी लोकेशन बदल रहा था और अब नक्सल संगठन का सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 खत्म हो गया है. इस बटालियन का प्रभाव छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में ज्यादा रहा है.

