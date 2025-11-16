Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3005807
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

सुकमा में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, दोनों ओर से फायरिंग जारी, 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर

Sukma News: सुकमा जिले में भेज्जी और चिंतागुफा के बीच के इलाके में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ चल रही है. इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 16, 2025, 09:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुकमा में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, दोनों ओर से फायरिंग जारी, 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर

Police Naxalite Encounter In Sukma: छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले के भेज्जी और चिंतागुफ़ा के बीच के जंगलों में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है. यह इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, जहां जंगलों की दुर्गमता के कारण सुरक्षा बलों को अक्सर भारी जोखिम का सामना करना पड़ता है. सूत्रों के अनुसार इस ताज़ा मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. सुकमा की पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने इसकी पुष्टि की है.

लगातार जारी है जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़
दरअसल, सुकमा के भेज्जी और चिंतागुफा के बीच सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है.  इस ऑपरेशन को डीआरजी (DRG) के जवान अंजाम दे रहे हैं. दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है. मुठभेड़ में तीन नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है. सुकमा की पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने जारी मुठभेड़ की पुष्टि की है और अपडेट के लिए जवानों के साथ लगातार संपर्क में हैं. अपडेट जारी है...

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

sukma newschhattisgarh news

Trending news

sukma news
सुकमा में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, फायरिंग जारी
jashpur news
छग में AI से जन्मी दुनिया की सबसे छोटी गाय! ₹2000 लीटर बिकता है दूध, घी का दाम जान..
gwalior news
ग्वालियर-झांसी हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसी फॉर्च्यूनर, 5 की मौत
cm mohan yadav
CM मोहन ने किया बड़ा ऐलान, MP में 5000 छात्रावास अधीक्षकों की होगी भर्ती
sheopur news
श्योपुर में दहशत, किसी की नाक तो किसी का मुंह खा गया कुत्ता; ढूंढने में जुटे लोग
chhattisgarh news
बिलासपुर में इंटरकास्ट मैरिज पर बवाल, रिटायर्ड अफसर और परिवार को समाज से किया बाहर
mp news
MP के शिक्षा मंत्री का विवादित बयान, राजा राममोहन राय को बताया अंग्रेजों का दलाल
mp news
पोषण की जगह 'हादसों का घर' बनी आंगनवाड़ी, उल्टी-चक्कर से तड़पते 11 बच्चे हुए भर्ती
mp news
बाइक की फोटो और बोलेरो का नंबर, कार चालक का हेलमेट नहीं पहनने पर कटा चालान
chhattisgarh news
MP के कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज गिरफ्तार, कथा स्थल से पकड़ ले गई पुलिस, जानें