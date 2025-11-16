सुकमा में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, दोनों ओर से फायरिंग जारी, 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर

Police Naxalite Encounter In Sukma: छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले के भेज्जी और चिंतागुफ़ा के बीच के जंगलों में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है. यह इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, जहां जंगलों की दुर्गमता के कारण सुरक्षा बलों को अक्सर भारी जोखिम का सामना करना पड़ता है. सूत्रों के अनुसार इस ताज़ा मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. सुकमा की पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने इसकी पुष्टि की है.

लगातार जारी है जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़

दरअसल, सुकमा के भेज्जी और चिंतागुफा के बीच सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है. इस ऑपरेशन को डीआरजी (DRG) के जवान अंजाम दे रहे हैं. दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है. मुठभेड़ में तीन नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है. सुकमा की पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने जारी मुठभेड़ की पुष्टि की है और अपडेट के लिए जवानों के साथ लगातार संपर्क में हैं. अपडेट जारी है...