Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3111466
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसुकमा

मिट गया दहशत का निशान! जिन स्मारकों पर था नक्सलियों को नाज, जवानों ने एक नहीं 4 को कर दिया ध्वस्त

Sukma News: सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है. CRPF की दूसरी बटालियन के जवानों ने पाटादुलेर और एर्राबोर (छोटा कंचला) गांवों में नक्सलियों द्वारा बनाए गए चार स्मारकों को गिरा दिया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 16, 2026, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिट गया दहशत का निशान! जिन स्मारकों पर था नक्सलियों को नाज, जवानों ने एक नहीं 4 को कर दिया ध्वस्त

Chhattisgarh News: नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के असर को कमज़ोर करने के मकसद से एक बड़ी कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक, नक्सलवाद के स्तंभ और उनके प्रभाव के प्रतीक माने जाने वाले स्मारकों को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है. CRPF की दूसरी बटालियन के जवानों ने पाटादुलेर गांव में मौजूद दो नक्सली स्मारकों और एर्राबोर (छोटा कंचला) गांव में मौजूद दो नक्सली स्मारकों समेत कुल चार नक्सली स्मारकों को नष्ट कर दिया है.

नक्सलियों के हौसले को गहरा झटका
यह पूरी कार्रवाई कमांडेंट कमलेश कुमार के डायरेक्शन में प्लान के साथ किया गया. ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी की खबर नहीं आई. सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया और हालात पर पूरा कंट्रोल रखा. सुरक्षा एजेंसियों का मानना ​​है कि इस कार्रवाई से नक्सलियों के हौसले को गहरा झटका लगा है और इससे इलाके पर उनकी पकड़ कमजोर होगी. प्रशासन ने इसे नक्सल-फ्री बस्तर की तरफ एक अहम कदम बताया है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में सिमटा नक्सलवाद, डेडलाइन से पहले नई सूची जारी, जानिए कितना है असर

Add Zee News as a Preferred Source

 

जवानों ने 4 स्मारकों को किया ध्वस्त 
जानकारी के मुताबिक, CRPF की सेकंड बटालियन ने  पातादुलेर और एर्राबोर (छोटा कंचला) गांवों में मौजूद चार नक्सल स्मारकों को गिरा दिया. यह ऑपरेशन कमांडेंट कमलेश कुमार के डायरेक्शन में प्लान्ड तरीके से किया गया. ऑपरेशन के दौरान किसी भी अनहोनी की खबर नहीं आई और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले अंदरूनी इलाकों में घुसकर CRPF की सेकंड बटालियन ने उनके असर की निशानी माने जाने वाले स्मारकों पर हमला किया. सिक्योरिटी एजेंसियों का मानना ​​है कि ये स्मारक न सिर्फ नक्सलियों की मौजूदगी दिखाते थे, बल्कि इनका इस्तेमाल गांववालों के बीच अपने डर और सोच को बढ़ावा देने के लिए भी करते थे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

sukma newschhattisgarh news

Trending news

sukma news
मिट गया दहशत का निशान! जिन स्मारकों पर था नक्सलियों को नाज, जवानों ने कर दिया ध्वस्त
Indore News Hindi
बर्थडे पार्टी कहकर गई MBA स्टूडेंट, पहले अश्लील वीडियो फिर सड़ी हालत में मिला शव
Narmadapuram news
MP की ये जेल बनी देश की पहली सैटेलाइट निगरानी वाली! बंदियों पर हर पल पर GPS की नजर
Vishnu Deo Sai
CM विष्णुदेव साय ने भगवान राजीव लोचन-कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में की पूजा
gold and silver rate today
मध्यप्रदेश के बाजारों में आज सुस्त पड़ गए सोना-चांदी, खरीदारी के लिए अच्छा मौका
ujjain news
रोज सुबह 4 बजे… लेकिन आज दोपहर में होगी साल में सिर्फ एक बार होने वाली भस्मारती
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: राज्यपाल के अभिभाषण की कॉपी नहीं मिलने पर विपक्ष ने जताई आपत्ति, पढ़ें 16 फरवरी की खबरें
cm mohan yadav
टेकऑफ के दौरान लड़खड़ाया CM मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, 36 सेकंड तक अटकी रही जान
chhatarpur news
'बाप तो बाप होता है...' T-20 क्रिकेट में PAK की हार पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान
Budget session of Madhya Pradesh Legislative Assembly
आज से शुरू होगा MP विधानसभा का बजट सत्र, वित्त मंत्री इस दिन पेश करेंगे पेपरलेस बजट