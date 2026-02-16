मिट गया दहशत का निशान! जिन स्मारकों पर था नक्सलियों को नाज, जवानों ने एक नहीं 4 को कर दिया ध्वस्त

Chhattisgarh News: नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के असर को कमज़ोर करने के मकसद से एक बड़ी कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक, नक्सलवाद के स्तंभ और उनके प्रभाव के प्रतीक माने जाने वाले स्मारकों को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है. CRPF की दूसरी बटालियन के जवानों ने पाटादुलेर गांव में मौजूद दो नक्सली स्मारकों और एर्राबोर (छोटा कंचला) गांव में मौजूद दो नक्सली स्मारकों समेत कुल चार नक्सली स्मारकों को नष्ट कर दिया है.

नक्सलियों के हौसले को गहरा झटका

यह पूरी कार्रवाई कमांडेंट कमलेश कुमार के डायरेक्शन में प्लान के साथ किया गया. ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी की खबर नहीं आई. सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया और हालात पर पूरा कंट्रोल रखा. सुरक्षा एजेंसियों का मानना ​​है कि इस कार्रवाई से नक्सलियों के हौसले को गहरा झटका लगा है और इससे इलाके पर उनकी पकड़ कमजोर होगी. प्रशासन ने इसे नक्सल-फ्री बस्तर की तरफ एक अहम कदम बताया है.

जवानों ने 4 स्मारकों को किया ध्वस्त

जानकारी के मुताबिक, CRPF की सेकंड बटालियन ने पातादुलेर और एर्राबोर (छोटा कंचला) गांवों में मौजूद चार नक्सल स्मारकों को गिरा दिया. यह ऑपरेशन कमांडेंट कमलेश कुमार के डायरेक्शन में प्लान्ड तरीके से किया गया. ऑपरेशन के दौरान किसी भी अनहोनी की खबर नहीं आई और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले अंदरूनी इलाकों में घुसकर CRPF की सेकंड बटालियन ने उनके असर की निशानी माने जाने वाले स्मारकों पर हमला किया. सिक्योरिटी एजेंसियों का मानना ​​है कि ये स्मारक न सिर्फ नक्सलियों की मौजूदगी दिखाते थे, बल्कि इनका इस्तेमाल गांववालों के बीच अपने डर और सोच को बढ़ावा देने के लिए भी करते थे.

