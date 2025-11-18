छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर बड़ी मुठभेड़, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर

Chhattisgarh Naxalite Encounter: छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ होने की बात सामने आ रही है, जिसमें कई नक्सलियों के ढेर होने की संभावना है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों का नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, सुकमा जिले में छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश की सीमा पर बड़ी मुठभेड़ हुई है, जहां आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले के जंगलों में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में कई नक्सलियों को ढेर किया है. हालांकि अभी तक यह क्लीयर नहीं हुआ है कि मरने वाले नक्सलियों की संख्या कितनी है, लेकिन जवान इलाके में लगातार चल रहे सर्च अभियान चला रहे हैं. सुरक्षाबलों के जवानों ने इलाके को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, ऐसे में यहां तेजी से कार्रवाई की जा रही है.
अपडेट जारी है...