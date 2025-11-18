Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3008350
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर बड़ी मुठभेड़, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर

Chhattisgarh Naxalite Encounter: छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ होने की बात सामने आ रही है, जिसमें कई नक्सलियों के ढेर होने की संभावना है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़
छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों का नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, सुकमा जिले में छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश की सीमा पर बड़ी मुठभेड़ हुई है, जहां आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले के जंगलों में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में कई नक्सलियों को ढेर किया है. हालांकि अभी तक यह क्लीयर नहीं हुआ है कि मरने वाले नक्सलियों की संख्या कितनी है, लेकिन जवान इलाके में लगातार चल रहे सर्च अभियान चला रहे हैं. सुरक्षाबलों के जवानों ने इलाके को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, ऐसे में यहां तेजी से कार्रवाई की जा रही है. 

अपडेट जारी है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Sukma Encounter newschhattisgarh naxal operationChhattisgarh Andhra border encounter

Trending news

bhopal news
यात्रियों के लिए गुड न्यूज! जल्द शुरू होगा भोपाल मेट्रो का सफर... सिर्फ कुछ काम बाकी
bhind news
घोर लापरवाही! अस्पताल के गेट पर ही महिला ने दिया बच्चे को जन्म; देर से पहुंची नर्स
mp news
MP में सर्दी का कहर! इन 2 जिलों में स्कूलों का समय बदला, जानें कब से शुरू होंगी
khandwa news
ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक बनाने का कड़ा विरोध, दुकानें बंद कर सड़कों पर उतरे लोग
maihar temple
मैहर माता मंदिर से 2 किलो चांदी-सोना लापता! पुजारी बोले जमा किया था, जानिए पूरा सच
Chhindwara News
बड़कुही की बंद कोयला खदान में बड़ा हादसा, अवैध उत्खनन के दौरान गिरा मलबा, 4 घायल
gwalior news
आप भी गोलगप्पे खाने के हैं शौकीन? तो हो जाएं सावधान; पानीपूरी में निकल रहे कीड़े
Morena news
छैरा की काली सुबह का हिसाब पूरा! 5 साल बाद 24 मौतों के सौदागरों को 10 साल की सजा
satna news
इश्क का खौफनाक अंजाम! शादीशुदा महिला से प्यार, गई दोनों की जान
mp marriage news
सिविल सेट… हेल्थ फिट! एमपी में लड़की वालों की पहली पसंद बने कर्ज-मुक्त दूल्हा