क्या नक्सल संगठनों में हुई फूट, सुकमा में 27 बड़े नक्सलियों का सरेंडर, भूपति ने भी छोड़े हथियार

Naxalite Surrender: छत्तीसगढ़ में बुधवार को भी सुकमा जिले में 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, इससे पहले भी बड़े कमांडर भूपति ने भी हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:46 PM IST
छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों ने किया सरेंडर
छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों ने किया सरेंडर

27 Top Naxalites Surrender: नक्सल संगठनों को अब हर दिन झटका लग रहा है. छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बुधवार को 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें दो बड़े हार्डकोर कमांडर भी शामिल थे. वहीं आज महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में भी 60 नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर किया है, जिसमें सेंट्रल कमेटी के मेंबर भूपति उर्फ सोनू दादा का नाम भी शामिल है, माना जा रहा है कि नक्सल संगठनों में पिछले कुछ दिनों में फूट की बात सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई बड़े नक्सलियों की तरफ से सरेंडर किया जा सकता है. 

सुकमा जिले में 27 नक्सलियों का सरेंडर

सुकमा जिले में 27 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है, जिसमें 50 लाख के इनामी सहित दो हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं. आत्मसमर्पित माओवादियों में एक सीएनएम सदस्य, एक पार्टी सदस्य और 11 संगठन से जुड़े सदस्य हैं. कुल 10 महिला और 17 पुरुष माओवादियों ने बुधवार को सरेंडर किया है. छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति और नियद नेल्लानार योजना के प्रभाव से लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में आत्मसमर्पण की प्रक्रिया तेज हुई है. नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना और पुलिस की बढ़ती मौजूदगी से नक्सल संगठन अब कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः CG में नक्सलियों को बड़ा झटका, हार्डकोर कमांडर भूपति ने डाले हथियार, 60 का सरेंडर

इन माओवादियों पर कुल मिलाकर करीब 50 लाख रुपये का इनाम घोषित था, इनमें एक माओवादी पर 10 लाख, तीन पर 8-8 लाख, एक पर 3 लाख, दो पर 2-2 लाख और नौ पर 1-1 लाख रुपये का इनाम था. माओवादियों को मुख्यधारा में जोड़ने में जिला पुलिस बल, डीआरजी, विजाशा सुकमा, सीआरपीएफ और कोबरा 203 वाहिनी की अहम भूमिका रही. अधिकारियों का कहना है कि सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को शासन की नीति के तहत पुनर्वास का लाभ दिया जाएगा. 

क्या नक्सल संगठनों में हो रही फूट 

नक्सलियों में भूपति उर्फ सोनू दादा के सरेंडर करने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि नक्सल संगठनों में अब फूट पड़ रही है. क्योंकि उनके साथ 60 नक्सलियों ने एक साथ हथियार छोड़ दिए हैं. पिछले कुछ दिनों में नक्सलियों के कई पत्र सामने आए थे, जिसमें नक्सलियों ने पहले बातचीत की बात कही थी, बाद में अपनी बात से पलट गए थे. इसके अलावा एक बात यह भी सामने आई थी कि बासव राजू उर्फ नंबाला केशव राव को छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसके बाद सोनू उर्फ भूपति को उम्मीद थी कि उसे महासचिव बनाया जाएगा, लेकिन देवजी को महासचिव बनाया गया है, जिससे सोनू के नाराज होने की बात सामने आई थी. जिसके बाद से ही उसने सरेंडर का मन बना लिया था. क्योंकि सोनू की पत्नी पहले ही सरेंडर कर चुकी हैं, ऐसे में उसने सरेंडर करने का रास्ता अपनाया. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी नक्सलियों का सरेंडर हो सकता है. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ के ये दो शहर साइबर क्राइम में सबसे आगे, हर 20 मिनट में एक ठगी दर्ज 

