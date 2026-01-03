Advertisement
सुकमा में बड़ा एनकाउंटर, नक्सली कमांडर मंगडू समेत कई लीडर हुए ढेर,12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर

Sukma News: सुकमा ज़िले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिसमें अब तक 12 नक्सली मारे गए हैं. मारे गए नक्सलियों में कमांडर मंगडू भी शामिल बताया जा रहा है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:00 PM IST
सुकमा में बड़ा एनकाउंटर, नक्सली कमांडर मंगडू समेत कई लीडर हुए ढेर,12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोन्टा–किस्टाराम इलाके के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई है. DRG (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) के जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई. अब तक इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है. हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है और मरने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. सूत्रों के मुताबिक मारे गए नक्सलियों में नक्सली कमांडर मंगडू भी शामिल है.

नक्सली कमांडर मंगडू समेत कई लीडर हुए ढेर
दरअसल,  सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में माओवादी विद्रोह को बड़ा झटका दिया है. DRG के जवानों ने कोन्टा और किस्ताराम के जंगलों में चल रही मुठभेड़ में एक बड़ी जीत हासिल की है. बताया जा रहा है कि ASP आकाश राव गिरपुंजे की हत्या में शामिल सभी नक्सली कमांडर इस मुठभेड़ में मारे गए हैं. मारे गए नक्सलियों में कोन्टा एरिया कमेटी का ACM (एरिया कमेटी मेंबर) हितेश और नक्सली कमांडर मंगडू भी शामिल हैं. मौके से AK-47 और INSAS राइफल सहित आधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं. सुकमा SP किरण चव्हाण खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, और मुठभेड़ अभी भी जारी है.

12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर
मुठभेड़ वाली जगह की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार बरामद किए जिनमें AK-47, INSAS राइफलें और दूसरे ऑटोमैटिक हथियार शामिल हैं. सुकमा के SP किरण चव्हाण खुद पूरे ऑपरेशन पर करीब से नज़र रख रहे हैं. जंगलों में रुक-रुक कर फायरिंग अभी भी जारी है, और सुरक्षा बलों का घेरा मज़बूत बना हुआ है. अधिकारियों का मानना ​​है कि जैसे-जैसे तलाशी अभियान आगे बढ़ेगा, मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़ सकती है. अब तक 12 माओवादियों के मारे जाने की खबर है. इस ऑपरेशन से बस्तर इलाके में माओवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है.

SP आकाश राव गिरपुंजे की हत्या का बदला
सुकमा मुठभेड़ के बारे में SP किरण चौहान ने एक बयान जारी किया है. उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए. सुरक्षा बलों ने कोंटा एरिया कमेटी को खत्म कर दिया है. कोंटा एरिया कमेटी का सचिव सोमडू भी मारा गया. मारे गए माओवादियों से कई ऑटोमैटिक हथियार बरामद किए गए. इस ऑपरेशन से एडिशनल SP आकाश राव गिरपुंजे की हत्या का बदला लिया गया.

 

