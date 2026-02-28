छत्तीसगढ़ में सरेंडर नक्सलियों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, यहां मिलेंगे पक्के घर

PM Awas Yojana Benefit Surrendered Naxalites: छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में अब तक नक्सलियों ने सरेंडर किया है. आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. सुकमा जिले में आने वाले समसेट्ठी ग्राम पंचायत के चिचोरगुड़ा गांव सरेंडर नक्सलियों को लिए पीएम आवास योजना के तहत घर तैयार होने लगे हैं. यह गांव सुकमा जिले से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है. जहां पहले कभी पहुंचना भी मुश्किल हो जाता था. लेकिन, अब यहां रास्ता भी और सरेंडर नक्सलियों के लिए यहां घर भी बनाए जा रहे हैं.



विजय शर्मा ने दी थी जानकारी

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्रालय की जिम्मेदारी निभा रहे विजय शर्मा ने सरेंडर नक्सलियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिए जाने की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग में जिन लोगों का पुर्नवास हुआ है, उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा. भले ही उनका नाम पीएम आवास योजना के हितग्राहियों ने न जुड़ा हो. लेकिन सभी सरेंडर करने वाले नक्सलियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने कहा कि नक्सल प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं और उन्होंने बस्तर से नक्सल गतिविधियों को पूरी तरह खत्म करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के वादे को भी बताया. उन्होंने इस इलाके के लिए एक नई और बेहतर पहचान की उम्मीद जताई और इसे पक्का करने के लिए की जा रही कोशिशों को भी बताया.

बस्तर में बदल रही जिंदगी

बस्तर आईजी ने कहा कि बस्तर डिवीजन में हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए माओवादियों और नक्सल प्रभावित लोगों को बेहतर जिंदगी देने के मकसद से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं. इससे उन्हें पक्का घर मिलेगा और वे इज्जतदार जिंदगी जी सकेंगे. डिवीजन के सभी ज़िलों में इस दिशा में काम किया जा रहा है. सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा समेत सभी जिलों में इस योजना पर काम हो रहा है.

छत्तीसगढ़ में सरेंडर कर रहे नक्सली

बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तक बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है. जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है. वहीं बस्तर में बचे हुए नक्सलियों को लेकर अभी भी अभियान जारी हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और नक्सली सरेंडर कर सकते हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के पूरी तरह से खात्मे का प्लान बनाया है.

