नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने की साज़िश नाकाम! सुकमा में पुलिस ने दो सप्लायर को किया गिरफ़्तार

Sukma News: थाना एर्राबोर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने दो नक्सल सप्लायरों को गिरफ्तार किया है, जो नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री पहुँचाने की फिराक में थे.
Chhattisgarh News: सुकमा के एर्राबोर पुलिस को नक्सल उन्मूलन अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जो नक्सलियों के लिए सप्लायर के तौर पर काम कर रहे थे और उन्हें विस्फोटक सामग्री पहुंचाने की योजना बना रहे थे. यह गिरफ्तारी नक्सलियों की गतिविधियों को रोकने की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.
नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने की साज़िश नाकाम
दरअसल, पुलिस ने एक और नक्सली साज़िश को नाकाम कर दिया है. एर्राबोर पुलिस को एंटी-नक्सल कैंपेन में एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने दो नक्सली सप्लायर को गिरफ्तार किया है जो नक्सलियों को एक्सप्लोसिव सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे. गिरफ्तार किए गए संदिग्धों का नाम कारम चंद्रा और सोड़ी एंका है. पुलिस ने उनके पास से एक्सप्लोसिव और नक्सली पर्चे बरामद किए हैं.
नक्सलियों के लिए सप्लायर के तौर पर करते थे काम
पुलिस को मुखबिर से गोपनीय सूचना मिली थी कि मरईगुड़ा और पटेलपारा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध लोग नक्सलियों को सामग्री सप्लाई करने जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत इन क्षेत्रों में दबिश दी. पुलिस ने मौके से दो नक्सल सप्लायरों को रंगे हाथ पकड़ा. पुलिस ने खुलासा किया है कि नक्सलियों के दो साथी नक्सलियों के लिए सप्लायर के तौर पर काम करते थे. उनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया.
