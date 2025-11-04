Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2987713
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ में 4 साल की बच्ची से हैवानियत, नाबालिग ने मिठाई का लालच देकर किया दुष्कर्म

Chhattisgarh News: सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में हैवानियत की हद पार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां 4 साल की एक मासूम बच्ची से एक पड़ोसी नाबालिग युवक ने दुष्कर्म किया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में 4 साल की बच्ची से हैवानियत, नाबालिग ने मिठाई का लालच देकर किया दुष्कर्म

Surajpur News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक दुखद और जघन्य घटना सामने आई है. यहां चार साल की मासूम बच्ची के साथ उसके ही एक नाबालिग पड़ोसी ने दुष्कर्म किया. आरोपी नाबालिग ने बच्ची को मिठाई का लालच देकर बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश है.

नाबालिग ने मिठाई का लालच देकर किया दुष्कर्म
दरअसल, यह पूरी घटना सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र की है. जहां हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी नाबालिग ने दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग ने बच्ची को मिठाई का लालच देकर अपना शिकार बनाया. घटना के बाद बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया.

यह भी पढ़ें: भिंड के सरकारी स्कूल में शिक्षक का घिनौना कारनामा, छात्राओं को दिखाता था अश्लील वीडियो, FIR दर्ज

Add Zee News as a Preferred Source

 

बिलासपुर में छात्रा ने नदी में लगाई छलांग
उधर बिलासपुर में एक दुखद घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है. जानकारी के अनुसार, कल देर रात नौवीं कक्षा की एक छात्रा ने छठ घाट पुल से नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना सरकंडा थाना क्षेत्र में हुई. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गोताखोरों की एक टीम ने रात भर की मशक्कत के बाद छात्रा का शव नदी से बरामद किया. मृतक की पहचान राजकिशोर नगर इलाके की एक किशोरी के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

छत्तीसगढ़ हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi. ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

surajpur newschhattisgarh news

Trending news

surajpur news
छत्तीसगढ़ में 4 साल की बच्ची से हैवानियत, नाबालिग ने मिठाई का लालच देकर किया रेप
Vishnu Deo Sai
CM विष्णुदेव साय ने चलाई सुपर बाइक, युवाओं को दिया सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश
#BharatBandh #Congress #BJP #BloodCharacter
MP में किसानों की समस्याओं पर गरमाई सियासत, कांग्रेस का 6 नवंबर को धरना प्रदर्शन
mp news
MP में आज से शुरू होगी SIR, जब BLO आपके घर पहुंचें तो सबसे पहले क्या करें?
DG Conference
इस महीने के अंत में रायपुर में जुटेंगे PM मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल; क्या है वजह
indore news
एमपी में भीषण हादसा: यात्रियों से भरी बस पलटी खाई में, कई लोगों की मौत;मची चीख-पुकार
Pakhanjur News
स्कूल में घोर लापरवाही! सोती हुई बच्ची पर नहीं गया किसी का ध्यान, ताला लगाकर चले गए
indore news
नए अवतार में दिखेगी इंदौर मेट्रो! कान्ह नदी में चलेगी स्टीमर, मंत्री ने बताया प्लान
ratlam news
लूटपाट गिरोह बेनकाब! मुख्य आरोपी तिहाड़ जेल से गिरफ्तार, पुलिस के सामने कबूला सब
bhopal news
172 यात्री सवार विमान की इमरजेंसी लैंडिग, दिल्ली से बेंगलुरू जा रही थी फ्लाइट