छत्तीसगढ़ में 4 साल की बच्ची से हैवानियत, नाबालिग ने मिठाई का लालच देकर किया दुष्कर्म

Surajpur News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक दुखद और जघन्य घटना सामने आई है. यहां चार साल की मासूम बच्ची के साथ उसके ही एक नाबालिग पड़ोसी ने दुष्कर्म किया. आरोपी नाबालिग ने बच्ची को मिठाई का लालच देकर बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश है.

नाबालिग ने मिठाई का लालच देकर किया दुष्कर्म

दरअसल, यह पूरी घटना सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र की है. जहां हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी नाबालिग ने दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग ने बच्ची को मिठाई का लालच देकर अपना शिकार बनाया. घटना के बाद बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया.

बिलासपुर में छात्रा ने नदी में लगाई छलांग

उधर बिलासपुर में एक दुखद घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है. जानकारी के अनुसार, कल देर रात नौवीं कक्षा की एक छात्रा ने छठ घाट पुल से नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना सरकंडा थाना क्षेत्र में हुई. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गोताखोरों की एक टीम ने रात भर की मशक्कत के बाद छात्रा का शव नदी से बरामद किया. मृतक की पहचान राजकिशोर नगर इलाके की एक किशोरी के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

