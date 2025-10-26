प्लास्टिक लाओ...खाना पाओ! अंबिकापुर के गार्बेज कैफे ने देश में बनाई पहचान, पीएम ने भी की तारीफ

Garbage Cafe Story: अंबिकापुर नगर पालिक निगम का गार्बेज कैफे अब पूरे देश में सुर्खियों में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में इस योजना की सराहना की, जिसमें प्लास्टिक के बदले भर पेट भोजन और नाश्ता दिया जाता है. इस प्रशंसा से नगर निगम और शहरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. गार्बेज कैफे की इस अनोखी योजना ने शहर के प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

अंबिकापुर नगर पालिक निगम ने स्वच्छता के क्षेत्र में काम की शुरुआत 2015 में की थी. एसएलआरएम सेंटर की महिलाओं द्वारा डोर टू डोर कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू हुआ और 9 अक्टूबर 2019 में गार्बेज कैफे की शुरुआत की गई. इस योजना में एक किलो प्लास्टिक देने पर भर पेट भोजन और आधा किलो प्लास्टिक देने पर नाश्ता मिलता है. रोजाना 10 से 12 लोग प्लास्टिक लेकर आते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे शहर में बिखरे प्लास्टिक की मात्रा धीरे-धीरे कम हो रही है.

योजना को और बढ़ाया जाएगा

स्वच्छ भारत मिशन शहरी के नोडल अधिकारी ने बताया कि शहर में प्लास्टिक निपटारे के बेहतर विकल्प के रूप में गार्बेज कैफे की शुरुआत की गई. इकट्ठा किए गए प्लास्टिक को अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरकर प्लाट तक पहुंचाया जाता है और इससे कई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है. नगर पालिक निगम की महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने छोटे शहर अंबिकापुर और गार्बेज कैफे की सराहना की. साथ ही उन्होंने कहा कि कमियों को देखते हुए इस योजना को और विस्तार दिया जाएगा.

सफलता का प्रतीक बन चुका

बहरहाल, अंबिकापुर के लिए गार्बेज कैफे अब सफलता का प्रतीक बन चुका है. प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 127वें एपिसोड में इसकी तारीफ हुई और यह साबित हो गया कि प्लास्टिक निपटारे के लिए यह एक बेहतर और प्रभावी माध्यम बन गया है. इस पहल से शहरवासियों में भी जागरूकता आई है और भविष्य में इसे और अधिक विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है. (रिपोर्टः सुशील कुमार, अंबिकापुर)

