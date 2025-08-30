सांप को मारकर चैन से सोए दंपति, सुबह बिछी मिली लाशें, भैयाथान में चार बच्चों की जिंदगी पर छाया अंधेरा
सांप को मारकर चैन से सोए दंपति, सुबह बिछी मिली लाशें, भैयाथान में चार बच्चों की जिंदगी पर छाया अंधेरा

Surajpur Snake News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भैयाथान गांव में सर्पदंश से पति-पत्नी की मौत हो गई. दुखद घटना में चार मासूम बच्चे अनाथ हो गए और गांव में मातम पसरा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 30, 2025, 06:59 AM IST
Surajpur Snake News
Surajpur Snake News

Surajpur Bhaiyathan News: सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड के ग्राम बसकर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. गांव के तुलेश्वर गोंड़ (40) और उनकी पत्नी नीता (38) की अचानक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि गुरुवार रात दोनों ने अपने ही घर में घुसे जहरीले सांप को डंडे से मार दिया था और उसे घर के कोने में रख दिया. इसके बाद दोनों सामान्य तरीके से खाना खाकर जमीन पर सो गए. लेकिन शुक्रवार सुबह वे बेसुध हालत में मिले और उनकी जान नहीं बच सकी.

घटना के समय उनके चारों छोटे बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे. सुबह जब बच्चों ने माता-पिता को अजीब हालात में देखा तो घबराकर पड़ोस की एक महिला को बुलाया. महिला ने तुलेश्वर को उठाया तो उन्होंने कमजोर आवाज में कहा कि रात को घर में सांप घुसा था, उसे मारकर रख दिया है. इसके बाद उन्होंने अपने भाई को बुलाने की बात कही और कहा कि अब उन्हें सोने की इच्छा हो रही है. इसी दौरान उनकी पत्नी नीता ने भी अपने भाई को बुलाने की बात कही. लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों की हालत और बिगड़ गई.

पति - पत्नी की मौत
परिवारजन उन्हें तुरंत भैयाथान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने नीता को मृत घोषित कर दिया. वहीं तुलेश्वर को जिला अस्पताल सूरजपुर रेफर किया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई. डॉक्टरों का कहना है कि असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा. हालांकि गांव के लोग और परिजन इस आशंका में हैं कि घर में कोई दूसरा सांप मौजूद था, जिसने रात को सोते समय दोनों को डस लिया होगा.

गांव में पसरा मातम
इस दुखद घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है. तुलेश्वर और नीता अपने पीछे चार छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनकी उम्र मात्र 6 से 12 साल के बीच है. माता-पिता की मौत के बाद बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरा गांव उन्हें देखकर भावुक हो रहा है. गांव वालों का कहना है कि यह घटना सभी के लिए सबक है कि सांप को मारने के बाद भी पूरी सावधानी बरतना जरूरी है. (रिपोर्टः ओपी तिवारी/ सूरजपुर)

