खुलेआम फेंकी जा रही सुइयां और खून से सने कपड़े, सूरजपुर में मंडरा रहा संक्रमण का खतरा
खुलेआम फेंकी जा रही सुइयां और खून से सने कपड़े, सूरजपुर में मंडरा रहा संक्रमण का खतरा

Surajpur News: सूरजपुर में बायोमेडिकल वेस्ट की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसको लेकर ग्रामीणों ने मांग की है, कि इसे जल्द से जल्द हटाया जाए. नहीं तो लोगों को बीमारियों से लड़ना पड़ेगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:17 PM IST
सूरजपुर में मंडरा रहा संक्रमण का खतरा
Surajpur Letest News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बायोमेडिकल वेस्ट यानी चिकित्सा कचरे का प्रबंधन पूरी तरह से लापरवाही की भेंट चढ़ गया है. सूरजपुर के रिंग रोड किनारे खुले में मेडिकल कचरा फेंका जा रहा है, जिसे आवारा मवेशी खा रहे हैं. आने-जाने वालों को तेज बदबू का सामना करना पड़ रहा है. यह न सिर्फ वातावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है. 

बायोमेडिकल कचरे में सुई, इंजेक्शन, खून से सने कपड़े, दवाइयां और अन्य संक्रमित सामान हैं. जो अगर खुले में पड़े रहें, तो बीमारियों को फैलने से कोई नहीं रोक सकता है. इसके लिए अंबिकापुर में बाकायदा बायोमेडिकल डिस्पोजल सेंटर बना हुआ है, लेकिन यहां के अस्पताल चाहे सरकारी हों या निजी उसका इस्तेमाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे. 

ग्रामीणों की ये मांग
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मीडिया के जरिए जानकारी देने की बात कह रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दे रहे हैं. यानी विभाग भी यह मान रहा है कि खुले में पड़े इस कचरे से संक्रमण फैल सकता है, फिर भी जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद न तो प्रशासन जाग रहा है और न ही अस्पतालों को कोई निर्देश दिए जा रहे हैं. लोगों की मांग है कि इस गंभीर लापरवाही पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, वरना शहर को गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ सकता है. (रिपोर्टः ओम तिवारी/ सूरजपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सूरजपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

