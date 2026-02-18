Advertisement
CBSE बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही, गणित के पेपर कम पड़ने से परीक्षा केंद्र पर मची अफरा तफरी, 3 शिफ्ट में ली गई 10वीं की परीक्षा

CBSE 10th Board Exam: केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं बोर्ड परीक्षा के पहले दिन परीक्षा केंद्र पर गणित (बेसिक) के प्रश्नपत्र कम पड़ने से अफरा-तफरी मच गई.  इस गड़बड़ी के कारण परीक्ष को तीन चरणों में करानी पड़ी, जिससे छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ी. 

 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:24 PM IST
CBSE 10th Board Exam: 10वीं बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं. परीक्षा केंद्र पर गणित (बेसिक) के प्रश्न पत्र निर्धारित संख्या में नहीं पहुंच पाए, जिससे परीक्षा केंद्र पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थिति को संभालने के लिए परीक्षा को तीन चरणों में आयोजित करना पड़ा, जिसे छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ा. 

परीक्षा केंद्र पर डीएवी पब्लिक स्कूल विश्रामपुर के 32 और साधुराम विद्या मंदिर सूरजपुर के 51 परीक्षार्थियों की परीक्षा होनी थी. परीक्षा समय सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 तक तय किया गया था, जिसके अनुसार सभी छात्रों को समय पर केंद्र पर उपस्थित होना था.

प्रश्नपत्र पड़े कम
बताया जा रहा है कि, बैंक से प्राप्त सीलबंद बंडल खोलने पर पता चला की गणित (बेसिक) कोर्स के पैकेट में अधिकांश प्रश्न पत्र स्टैंडर्ड कोर्स के रखे हुए थे, गड़बड़ी सामने आते ही स्थिति गंभीर हो गई. इसके बाद केंद्रीय बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों और सिटी को-ऑर्डिनेटर से संपर्क कर मामले की जानकारी दी, ताकि जल्द से जल्द समाधान निकाल कर परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके.

परीक्षा केंद्रों पर मची अफरा-तफरी 
मामला सामने आने के बाद तत्काल अन्य अन्य परीक्षा केंद्रों से आवश्यक प्रश्न पत्र मांगने की व्यवस्था की गई, हालांकि इस पूरे प्रक्रिया में समय लगने के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ा. देरी के चलते छात्रों में चिंता और असमंजस की स्थिति बनी रही, जिससे परीक्षा के पहले दिन ही अव्यवस्था की तस्वीर सामने.

अलग-अलग चरणों में आयोजित हुई परीक्षा
प्रश्नपत्र उपलब्ध होने के बाद परीक्षा को तीन अलग-अलग चरणों में आयोजित किया गया. पहला चरण सुबह 10:30 बजे, दूसरा 11:15 बजे और तीसरा 12:35 बजे  शुरू हुआ. अलग-अलग समय पर परीक्षा शुरू होने से केंद्र पर आसमान स्थिति बनी रही, हालांकि प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया. प्रबंधन का कहना है की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद परीक्षा को व्यवस्थित ढंग से संपूर्ण कराया गया. 

ये भी पढ़ें : आपके इलाके में भी हो सकता है जल संकट! इंदौर में तीन दिनों तक नहीं आएगा पानी, निगम ने जारी की प्रभावित क्षेत्रों की सूची

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

