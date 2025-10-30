डिमांड से किया इनकार...तो कर दी हत्या, ऑटो ड्राइवर ने 'किस' न देने पर महिला का किया कत्ल, रेप की कोशिश भी की थी

Woman Murder in Surajpur-छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 25 अक्टूबर की सुबह एक महिला का शव स्कूल के पास गड्ढे में मिला था. इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी. पुलिस ने अब इस मामले का खुलासा कर दिया है. महिला की हत्या एक ऑटो ड्राइवर ने की थी. मृतका की पहचान सुरमिला राजवाड़े के रूप में हुई है, वह रोज सब्जी बेचने अंबिकापुर जाती थी. ऑटो ड्राइवर ने महिला के साथ रेप करने की कोशिश की थी, जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी.

स्कूल के पास महिला का शव मिला

पुलिस के अनुसार, 25 अक्टूबर की रात सुरमिला रोज की तरह सब्जी बेचने के बाद घर लौटती थी. वह जब सोनवाही चौक तक पहुंचती, तो उसका पति हुकुम साय राजवाड़े उसे लेने पहुंचता था. लेकिन 25 अक्टूबर को महिला देर रात तक घर नहीं लौटी. काफी देर तक इंतजार करने के बाद पति घर चला गया. अगले दिन सुबह गांव के स्कूल के पास गड्ढे में महिला का शव मिला.

ऑटो ड्राइवर को किया गिरफ्तार

पुलिस इस मामले की जांच में जुटी. जांच के दौरान पता चला कि सुरमिला अंबिकापुर से लौटते समय एक ऑटो में बैठी थी. पुलिस ने संदिग्ध ऑटो ड्राइवर की तलाश की और पकड़ लिया. ऑटो ड्राइवर की पहचान राहुल कुशवाहा के रूप में हुई. पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

किस नहीं देने पर की हत्या

आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 25 अक्टूबर की रात वो शराब के नशे में था. रात करीब 10:30 बजे अंबिकापुर से लौटते समय सुरमिला राजवाड़े को ऑटो में बैठाकर ला रहा था. सोनवाही चौक पर उसने महिला से कि मांगा. उसने किस देने से मना कर दिया. इसके बाद महिला ऑटो से भागने लगी और गड्ढे में जा गिरी. आरोपी ने महिला के साथ वहां जबरदस्ती करने की कोशिश की. इस पर महिला ने विरोध किया और धमकी दी कि उसकी करतूत लोगों को बताएगी. इसके बाद आरोपी ने महिला से मारपीट की और गला दबाकर हत्या कर दी.

