Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2981968
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

डिमांड से किया इनकार...तो कर दी हत्या, ऑटो ड्राइवर ने 'किस' न देने पर महिला का किया कत्ल, रेप की कोशिश भी की थी

Surajpur News-सूरजपुर में ऑटो ड्राइवर ने महिला की हत्या कर दी. महिला सब्जी बेचने का काम करती थी, उसका शव 25 अक्टूबर को स्कूल के पास मिला था. घर लौटते समय जिस ऑटो में महिला बैठी थी उसी के ड्राइवर ने उसे मौत के घाट उतारा था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 30, 2025, 10:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डिमांड से किया इनकार...तो कर दी हत्या, ऑटो ड्राइवर ने 'किस' न देने पर महिला का किया कत्ल, रेप की कोशिश भी की थी

Woman Murder in Surajpur-छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 25 अक्टूबर की सुबह एक महिला का शव स्कूल के पास गड्ढे में मिला था. इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी. पुलिस ने अब इस मामले का खुलासा कर दिया है. महिला की हत्या एक ऑटो ड्राइवर ने की थी. मृतका की पहचान सुरमिला राजवाड़े के रूप में हुई है, वह रोज सब्जी बेचने अंबिकापुर जाती थी. ऑटो ड्राइवर ने महिला के साथ रेप करने की कोशिश की थी, जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी. 

स्कूल के पास महिला का शव मिला
पुलिस के अनुसार, 25 अक्टूबर की रात सुरमिला रोज की तरह सब्जी बेचने के बाद घर लौटती थी. वह जब सोनवाही चौक तक पहुंचती, तो उसका पति हुकुम साय राजवाड़े उसे लेने पहुंचता था. लेकिन 25 अक्टूबर को महिला देर रात तक घर नहीं लौटी. काफी देर तक इंतजार करने के बाद पति घर चला गया. अगले दिन सुबह गांव के स्कूल के पास गड्ढे में महिला का शव मिला. 

ऑटो ड्राइवर को किया गिरफ्तार
पुलिस इस मामले की जांच में जुटी. जांच के दौरान पता चला कि सुरमिला अंबिकापुर से लौटते समय एक ऑटो में बैठी थी. पुलिस ने संदिग्ध ऑटो ड्राइवर की तलाश की और पकड़ लिया. ऑटो ड्राइवर की पहचान राहुल कुशवाहा के रूप में हुई. पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

किस नहीं देने पर की हत्या
आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि  25 अक्टूबर की रात वो शराब के नशे में था. रात करीब 10:30 बजे अंबिकापुर से लौटते समय सुरमिला राजवाड़े को ऑटो में बैठाकर ला रहा था. सोनवाही चौक पर उसने महिला से कि मांगा. उसने किस देने से मना कर दिया. इसके बाद महिला ऑटो से भागने लगी और गड्ढे में जा गिरी. आरोपी ने महिला के साथ वहां जबरदस्ती करने की कोशिश की. इस पर महिला ने विरोध किया और धमकी दी कि उसकी करतूत लोगों को बताएगी. इसके बाद आरोपी ने महिला से मारपीट की और गला दबाकर हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें-भोपाल में 'अपनों' का वहशी चेहरा! दादा और पिता ने किया दुष्कर्म, 2 बहनों ने कराई FIR

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newssurajpur murdercg crime news

Trending news

Vishnu Deo Sai
हिमालय में गूंजी जशपुर की गूंज: आदिवासी युवाओं ने जगतसुख पीक पर खोला नया मार्ग
MP Crime News
भोपाल में 'अपनों' का वहशी चेहरा! दादा और पिता ने किया दुष्कर्म, 2 बहनों ने कराई FIR
mp news
छिंदवाड़ा में 5 महीने की मासूम की मौत, कफ सिरप पीने के बाद मौत का आरोप, मेडिकल सील
mp news
नैनीताल के जंगल में MP के दो सगे भाई बेहोशी की हालत में मिले, बड़े की मौत, छोटा भर्ती
mp news
निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर क्रेन पलटी, नीचे गुजर रहे दो पिकअप वाहनों पर गिरी, 2 की मौत
mp news
MCU में बड़ा हादसा, तीसरी मंजिल से गिरा मास्टर्स का छात्र, हालत गंभीर
mp news
1.5 साल की बच्ची के फेफड़े में फंसी LED लाइट, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ सफल ऑपरेशन
montha cyclone
मोंथा से बस्तर में तबाही! धान खरीदी से पहले बे-मौसम बारिश से खेतों में पानी-पानी
Bilaspur News
छत्तीसगढ़ में छठ गीतों से मचा बवाल! छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने जताया विरोध
mp mla salary
एमपी में विधायकों का बढ़ेगा वेतन-भत्ता! शीतकालीन सत्र में हो सकती है घोषणा