कागजों पर बिजली...'दिए' पर टिकी जिंदगी! डिजिटल युग में अंधेरे ने निगल ली लड़कों की शादी, यही है इन गांवों की सच्चाई

Surajpur Electricity Protest: एक तरफ देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है और बिना बिजली जीवन की कल्पना भी मुश्किल मानी जाती है. वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के दो दर्जन से ज्यादा गांव आज भी लालटेन युग में जीने को मजबूर हैं. बिहारपुर इलाके के 17 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंची. प्रशासनिक बेरुखी से परेशान होकर अब सरपंच संघ और हजारों ग्रामीण आर-पार की लड़ाई पर उतर आए हैं. कड़ाके की ठंड में महिला, बुजुर्ग और बच्चे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और साफ चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक बिजली नहीं आएगी, आंदोलन जारी रहेगा.

ग्रामीणों का कहना है कि बीते चार दिनों से धरना जारी है लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला. बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई, खेती और रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित है. ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, कि चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल बिजली का वादा कर वोट लेते हैं लेकिन चुनाव बीतते ही सब भूल जाते हैं. यह इलाका भटगांव विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां की विधायक और प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हैं. बावजूद इसके आज भी ग्रामीण अंधेरे में जीने को मजबूर हैं.

सरकार ने नहीं ली कोई सुध

वहीं धरने में शामिल ग्रामीणों ने ZEE MP-CG टीम को बताया कि आज तक किसी भी सरकार ने उनकी सुध नहीं ली. ग्रामीणों का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें आईं और गईं लेकिन बिजली का सपना अधूरा ही रहा. सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ने ZEE MP-CG टीम से कहा कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिए गए लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला. आंदोलन के तीसरे दिन उनकी तबीयत भी बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, इसके बावजूद ग्रामीणों का हौसला नहीं टूटा.

पढ़ाई में आ रही भारी बाधा

इसके अलावा, स्थानीय छात्र-छात्राओं ने ZEE MP-CG की टीम से बात की, तो उन्होंने कहा कि बिजली नहीं होने से वे रात में पढ़ाई नहीं कर पाते है. बच्चों ने कहा कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, वही याद करके काम चलाना पड़ता है क्योंकि होमवर्क करने की सुविधा नहीं है. कई छात्रों ने अच्छे अंक नहीं आने के कारण पढ़ाई छोड़ दी है. उनका कहना है कि अंधेरे ने उनके सपनों पर भी ताला लगा दिया है. परीक्षा में चयन नहीं हो पा रहा, जिससे भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा है.

लड़कों की शादियां टूट रहीं

धरना स्थल पर मौजूद एक ग्रामीण महिला राजकुमारी जायसवाल ने ZEE MP-CG टीम को बताया कि चुनाव के समय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और सांसद चिंतामणि महाराज ने गांव आकर बिजली देने का वादा किया था और हाथ उठवाकर भरोसा दिलाया गया. उन्होंने आगे कहा कि बिजली नहीं होने से बच्चों की शादी तक नहीं हो पा रही है. एक महिला ने कहा कि लोग कहते हैं जंगल जैसे इलाके में, जहां न लाइट है न बुनियादी सुविधा, वहां बेटी कौन देगा. अंधेरे ने यहां के युवाओं के सपनों और रिश्तों दोनों को तोड़ दिया है.

(रिपोर्टः ओपी तिवारी, सूरजपुर)

