बौखलाए पति ने सिलबट्टे से कुचलकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, शव कुएं में फेंककर ऊपर से ढका; फिर ऐसे खुला राज

CG News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है. दोनों के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया कि पति ने डंडे और सिलबट्टे से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया.
Surajpur Crime News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है. यहाँ एक पति ने सिलबट्टे से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है. हत्या के बाद पत्नी के शव को कुएं में फेंका गया, जिसके बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया. हालांकि, महिला के छोटे बेटे ने पिता की करतूत देख ली थी, जिसकी मदद से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
क्या है पूरा मामला
वारदात जिले के चाँदनी थाना क्षेत्र की है. यहाँ पति-पत्नी के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया कि पति ने अपना आपा खोकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद आरोपी ने पत्नी के शव को कुएं में फेंक दिया, जिससे किसी को घटना के बारे में कुछ पता न चले. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहाँ से फरार हो गया और लंबे समय तक पुलिस से छिपता रहा.
बेटे ने देखी पिता की काली करतूत
घटना 18 नवंबर की है, जिस रात पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. मृतका के छोटे बेटे ने अपने पिता को माँ पर वार करते देखा था. बेटे ने बीच-बचाव की कोशिश की लेकिन आरोपी ने उसे भी पीट दिया, जिसके बाद वह डरकर घर के बाहर छिप गया. घर के बाहर छिपे बेटे ने पिता की सारी काली करतूत अपनी आँखों से देख रखी थी, जिससे आरोपी को पकड़ने में मदद मिली.
ऐसे सामने आई सच्चाई
वारदात के अगले दिन मृतका घर से लापता मिली. परिजनों ने जब पूछताछ की, तो छोटे बेटे ने आँखों देखी सारी सच्चाई बताई कि पिता ने किस तरह उसकी माँ की जान ले ली है. इसके बाद मृतका की बहन ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई. जाँच में सामने आया कि शव कुएं में फेंका गया है और उसे ऊपर से ढका गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाशी शुरू कर दी. मुखबिर की सूचना पर आरोपी अशोक रजक को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की है, जिसके बाद हत्या में इस्तेमाल हुए डंडे और सिलबट्टे को जब्त किया गया है.