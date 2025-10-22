Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2971560
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

खाना नहीं बनाने से आगबबूला हुआ पति, पत्नी को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में खाना नहीं बनाने के बाद गुस्साए पति ने रात में पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद अगले दिन घायल अवस्था में पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 22, 2025, 07:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खाना नहीं बनाने से आगबबूला हुआ पति, पत्नी को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां खाना नहीं बनाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद गुस्साए पति ने पीट-पीटकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. मामला सूरजपुर के भट्ठापारा का है, जहां किराए के मकान में रहने वाले 38 साल के अवतार सिंह ने अपनी पत्नी मंगली सिंह को मार डाला है. महिला की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

खाना नहीं बनाने की वजह से नाराज था पति

अवतार सिंह रात करीब 10 बजे घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी मंगली सिंह से खाना मांगा. इस पर मंगली ने बताया कि उसने अभी तक खाना नहीं बनाया है. इतना सुनते ही अवतार सिंह भड़क गया और पत्नी से गाली-गलौज करने लगा. इसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया. इसके बाद अवतार सिंह आगबबूला हो गया और डंडे से पत्नी मंगली की पिटाई कर दी. इसके साथ ही उसने हैवानियत की हद पार करते हुए जलती हुई लकड़ी से पत्नी के चेहरे तक को जला दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 7 साल चली अदालत, फिर भी दरिंदगी जारी! दहेज के लिए पुलिसकर्मी ने पत्नी को पीटा, एंबुलेंस में भेजने की दी धमकी

पत्नी सुबह नहीं उठी तब पड़ोसियों को दी जानकारी

पत्नी की पिटाई करने के बाद अवतार सिंह रात को सो गया. सुबह जब मंगली नहीं उठी तो उसने पड़ोस में रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं उसके घर पहुंची. उन्होंने देखा कि मंगली बेहोश पड़ी हुई है. इसके बाद आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया. लेकिन, डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना पर मिलने के बाद सूरजपुर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज किया. पुलिस ने बताया कि भट्ठापारा इलाके का है, जहां रहने वाले अवतार सिंह ने अपनी पत्नी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया है. आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

TAGS

chhattisgarh news

Trending news

mp news
सिगरेट से जलाया, धारदार हथियार से पीटा! विशेष समुदाय के युवकों ने किया प्रताड़ित
mp news
7 साल चली अदालत, फिर भी दरिंदगी जारी! दहेज के लिए पुलिसकर्मी ने पत्नी को पीटा
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ देखेगा IAF की शौर्यगाथा, रजत जयंती महोत्सव में होगा सूर्यकिरण एरोबैटिक शो
chhattisgarh news
इंस्टा पर लिखा-मैंने मार दिया है...फिर रोशनदान से दिखा मौत का सीन, धमतरी में डबल डेथ
bhai dooj
भाई दूज पर बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज-ऑफिस? क्या बैंकों में भी नहीं होंगे काम; जान लें
mp news
महाकाल के गर्भ गृह में 'महा' विवाद, संत और पुजारी के बीच हाथापाई, जमकर हुई गालीगलौज
bhopal news
सुबह-सुबह कूड़ा बीनने वाले को मिली ऐसी चीज; इलाके में मच गई दहशत
mp news
कुल्हाड़ी बनी मौत का हथियार! गोवर्धन पूजा में न्योता न देने पर पड़ोसी ने कर दी हत्या
mp news
PM मोदी ने बुंदेलखंड को दी बड़ी सौगात, जल्द शुरू होगी खजुराहो-वारणसी वंदे भारत ट्रेन
jabalpur news
नहीं लगाउंगी ई-अटेंडेंस! प्रिंसिपल नोटिस देख भड़की टीचर; तर्क देकर की सबकी बोलती बंद