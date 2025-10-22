खाना नहीं बनाने से आगबबूला हुआ पति, पत्नी को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां खाना नहीं बनाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद गुस्साए पति ने पीट-पीटकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. मामला सूरजपुर के भट्ठापारा का है, जहां किराए के मकान में रहने वाले 38 साल के अवतार सिंह ने अपनी पत्नी मंगली सिंह को मार डाला है. महिला की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

खाना नहीं बनाने की वजह से नाराज था पति

अवतार सिंह रात करीब 10 बजे घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी मंगली सिंह से खाना मांगा. इस पर मंगली ने बताया कि उसने अभी तक खाना नहीं बनाया है. इतना सुनते ही अवतार सिंह भड़क गया और पत्नी से गाली-गलौज करने लगा. इसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया. इसके बाद अवतार सिंह आगबबूला हो गया और डंडे से पत्नी मंगली की पिटाई कर दी. इसके साथ ही उसने हैवानियत की हद पार करते हुए जलती हुई लकड़ी से पत्नी के चेहरे तक को जला दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 7 साल चली अदालत, फिर भी दरिंदगी जारी! दहेज के लिए पुलिसकर्मी ने पत्नी को पीटा, एंबुलेंस में भेजने की दी धमकी

पत्नी सुबह नहीं उठी तब पड़ोसियों को दी जानकारी

पत्नी की पिटाई करने के बाद अवतार सिंह रात को सो गया. सुबह जब मंगली नहीं उठी तो उसने पड़ोस में रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं उसके घर पहुंची. उन्होंने देखा कि मंगली बेहोश पड़ी हुई है. इसके बाद आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया. लेकिन, डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना पर मिलने के बाद सूरजपुर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज किया. पुलिस ने बताया कि भट्ठापारा इलाके का है, जहां रहने वाले अवतार सिंह ने अपनी पत्नी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया है. आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.