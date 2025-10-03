न वायरल, न कैंसर…फिर आखिर कौन सी बला है ये? सूरजपुर में रहस्यमयी बीमारी से मचा हड़कंप

Surajpur News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक रहस्यमई बीमारी ने लोगों में दशहत पैदा कर दी है. पिछले कुछ दिनों में तीन ग्रामीणों की मौत हो चुकी है. मिली जानकारी के मुताबिक, 2 अक्टूबर को दो महिलाओं ने दम तोड़ दिया है. कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
Trending Photos
Mysterious Disease in Surajpur: सूरजपुर जिले के ओडगी ब्लॉक के भाड़ी गांव में अज्ञात बीमारी फैलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. पिछले कुछ दिनों में तीन ग्रामीणों की मौत हो चुकी है, वहीं कल एक ही दिन में दो महिलाओं ने दम तोड़ दिया. अब तक एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जिले के अलग-अलग अस्पतालों में जारी है. बीमार ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार के लिए भाड़ी स्वास्थ्य केंद्र और भैयाथन अस्पताल भेजा गया है, जबकि कुछ गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
अचानक बीमारी फैलने की खबर से पूरे गांव में भय का माहौल है. जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और डॉक्टरों द्वारा बीमार ग्रामीणों की जांच शुरू की गई. साथ ही बीमारी के कारणों की पड़ताल की जा रही है. विभाग ने गांव के सभी घरों में जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच भी शुरू कर दी है, ताकि और कोई प्रभावित न हो.
लोगों को अचानक उल्टी-दस्त
ग्रामीणों के अनुसार, उन्हें अचानक उल्टी और दस्त जैसी शिकायतें हो रही हैं, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगती है. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. विभाग की ओर से मरीजों को दस्त और उल्टी की दवाइयां दी जा रही हैं. अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है. वहीं, बीमारी के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है. (रिपोर्टः ओपी तिवारी, सूरजपुर)
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सूरजपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!