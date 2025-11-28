Advertisement
'Facebook-Meta के खिलाफ FIR दर्ज होगी ...' सूरजपुर पुलिस ने थमाया नोटिस, AI जनरेटेड वीडियो से जुड़ा है मामला

Surajpur police Notice: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर बड़ा एक्शन लिया है. दरअसल, साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सीधा Facebook-Meta को नोटिस थमा दिया है. पुलिस ने कहा अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलेगा तो सीधे FIR दर्ज की जाएगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 28, 2025, 02:20 PM IST
पुलिस ने भेजा 'Facebook-Meta' को नोटिस
Facebook-Meta notice: सूरजपुर जिले में लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. पिछले कुछ महीनों से फेसबुक पर चल रहे फर्जी एड और AI से बनाए गए सेलिब्रिटीज के वीडियो के जरिए लोगों को ठगने का सिलसिला तेज हो गया था. इसी पर सख्ती दिखाते हुए सूरजपुर पुलिस ने सीधे सोशल मीडिया कंपनी Facebook-Meta को नोटिस थमा दिया है. नोटिस में साफ कहा गया है कि जब ठगी फेसबुक के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हो रही है, तो कंपनी को इसका जवाब देना ही होगा.

वहीं पुलिस का कहना है कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोगों को मशहूर हस्तियों के AI जनरेटेड वीडियो दिखाकर निवेश या जल्दी मुनाफा कमाने के नाम पर चूना लगाया गया. पुलिस ने Meta से पूछा है कि आखिर ऐसे भ्रामक एड कैसे चल रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए कंपनी ने कौन-सी व्यवस्था बनाई है. अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि यदि Meta का जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो फेसबुक के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ भारत में उसके सबसे बड़े अधिकारी को पार्टी बनाया जा सकता है.

साइबर क्राइम को लेकर पुलिस सतर्क
बता दें कि सूरजपुर पुलिस साइबर क्राइम को लेकर लगातार सतर्क है. वहीं पुलिस की तरफ से जिले में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि आम लोग किसी भी चमकदार ऑफर या बिना सोचे-समझे मिलने वाले लिंक पर भरोसा न करें. पुलिस का मानना है कि बड़े प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक पर लगाम कसी जाएगी, तो ठगी की घटनाएं काफी हद तक रुक सकती हैं. अब सभी की नजर इस बात पर है कि Meta इस नोटिस को लेकर क्या जवाब देता है और आगे इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड पर कितनी रोक लग पाती है.

(रिपोर्टः ओपी तिवारी, सूरजपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

