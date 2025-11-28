'Facebook-Meta के खिलाफ FIR दर्ज होगी ...' सूरजपुर पुलिस ने थमाया नोटिस, AI जनरेटेड वीडियो से जुड़ा है मामला

Facebook-Meta notice: सूरजपुर जिले में लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. पिछले कुछ महीनों से फेसबुक पर चल रहे फर्जी एड और AI से बनाए गए सेलिब्रिटीज के वीडियो के जरिए लोगों को ठगने का सिलसिला तेज हो गया था. इसी पर सख्ती दिखाते हुए सूरजपुर पुलिस ने सीधे सोशल मीडिया कंपनी Facebook-Meta को नोटिस थमा दिया है. नोटिस में साफ कहा गया है कि जब ठगी फेसबुक के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हो रही है, तो कंपनी को इसका जवाब देना ही होगा.

वहीं पुलिस का कहना है कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोगों को मशहूर हस्तियों के AI जनरेटेड वीडियो दिखाकर निवेश या जल्दी मुनाफा कमाने के नाम पर चूना लगाया गया. पुलिस ने Meta से पूछा है कि आखिर ऐसे भ्रामक एड कैसे चल रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए कंपनी ने कौन-सी व्यवस्था बनाई है. अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि यदि Meta का जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो फेसबुक के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ भारत में उसके सबसे बड़े अधिकारी को पार्टी बनाया जा सकता है.

साइबर क्राइम को लेकर पुलिस सतर्क

बता दें कि सूरजपुर पुलिस साइबर क्राइम को लेकर लगातार सतर्क है. वहीं पुलिस की तरफ से जिले में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि आम लोग किसी भी चमकदार ऑफर या बिना सोचे-समझे मिलने वाले लिंक पर भरोसा न करें. पुलिस का मानना है कि बड़े प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक पर लगाम कसी जाएगी, तो ठगी की घटनाएं काफी हद तक रुक सकती हैं. अब सभी की नजर इस बात पर है कि Meta इस नोटिस को लेकर क्या जवाब देता है और आगे इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड पर कितनी रोक लग पाती है.

(रिपोर्टः ओपी तिवारी, सूरजपुर)

