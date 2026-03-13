Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3139291
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसूरजपुर

सूरजपुर के स्कूल में मजदूरी का पाठ! बच्चों से धुलवाए जा रहे मिड-डे मील के बर्तन, पतीले धोते दिखे मासूम

Surajpur News: सूरजपुर जिले के देवीपुर से शिक्षा व्यवस्था और मानवता को शर्मसार करने वाली एक गंभीर तस्वीर सामने आई है. यहां स्कूली बच्चे मिड-डे मील के बाद इस्तेमाल होने वाले बड़े और भारी बर्तन साफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 13, 2026, 12:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूरजपुर के स्कूल में मजदूरी का पाठ! बच्चों से धुलवाए जा रहे मिड-डे मील के बर्तन, पतीले धोते दिखे मासूम

Surajpur News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले के देवीपुर स्थित अंबेडकरपारा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां छात्रों से मिड-डे मील के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी बर्तन धुलवाए जा रहे थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में बच्चों को स्कूल के पास बह रहे नाले के गंदे पानी में बर्तन साफ़ करते हुए देखा जा सकता है. यह सब शिक्षकों की मौजूदगी में हो रहा था, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो गया है.  इस घटना के सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है.

बच्चों से धुलवाए जा रहे मिड-डे मील के बर्तन
दरअसल, यह पूरी घटना देवीपुर के अंबेडकरपारा स्थित  शासकीय माध्यमिक विद्यालय से जुड़ी है. यहां, न केवल छोटे छात्रों से ज़बरदस्ती कड़ी मेहनत करवाई जा रही है, बल्कि उनके स्वास्थ्य के साथ भी लापरवाही बरती जा रही है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के छात्र मिड-डे मील के बाद स्कूल के बड़े-बड़े खाना पकाने के बर्तन धोते हुए दिखाई दे रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इन बर्तनों को साफ़ पानी से नहीं, बल्कि स्कूल के पास बह रहे एक नाले के गंदे पानी में धोया जा रहा है.इस मामले ने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: रायपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज पर संकट, नौकरी छोड़ रहे डॉक्टर, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Add Zee News as a Preferred Source

 

शिक्षकों की चुप्पी पर उठे सवाल
वीडियो में साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि छात्र एक नाले के दूषित पानी में उतरकर बड़े-बड़े कड़ाहे और बर्तन मांज रहे हैं, जिन्हें बाद में वे वापस स्कूल ले जाते हैं. शिक्षकों की मौजूदगी में हो रही यह लापरवाही गंभीर बीमारियों को सीधे तौर पर न्योता देती है. स्कूल प्रबंधन ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. हालांकि, Zee Media के दखल के बाद, अब ज़िला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि इस घटना की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि छत्तीसगढ़ से सामने आई यह कोई पहली घटना नहीं है.  इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

surajpur newschhattisgarh news

Trending news

surajpur news
सूरजपुर के स्कूल में मजदूरी का पाठ! बच्चों से धुलवाए जा रहे मिड-डे मील के बर्तन
mp news
आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, जबलपुर और ग्वालियर के दो अस्पतालों पर गिरी गाज, जानिए
raipur news
रायपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज पर संकट, नौकरी छोड़ रहे डॉक्टर
mp news
हाथों में मेहंदी, चेहरे पर हल्दी, गैंगस्टर दूल्हे की रिहाई के लिए थाने पहुंची दुल्हन
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: ग्वालियर में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे CM मोहन, एमपी में बढ़ी गर्मी, पढ़ें अपडेट
bhopal news
अब सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए मिलेगी LPG गैस, भोपाल में कलेक्टर का नया आदेश
Latest Ujjain News
उज्जैन में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, 30 घरेलू सिलेंडर जब्त
Latest Ujjain News
उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शंखनाद, विक्रम उत्सव में दिखेगा अनूठा संगम
gwalior news
..फिर मंडप में दुल्हन ने खोल दी दूल्हे की काली सच्चाई, ग्वालियर में बैरंग लौटी बारात
mp news
दांडी मार्च की यादें हुईं ताजा, प्रहलाद पटेल की पदयात्रा से पहले कॉफी टेबल बुक लॉन्च