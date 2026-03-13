सूरजपुर के स्कूल में मजदूरी का पाठ! बच्चों से धुलवाए जा रहे मिड-डे मील के बर्तन, पतीले धोते दिखे मासूम

Surajpur News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले के देवीपुर स्थित अंबेडकरपारा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां छात्रों से मिड-डे मील के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी बर्तन धुलवाए जा रहे थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में बच्चों को स्कूल के पास बह रहे नाले के गंदे पानी में बर्तन साफ़ करते हुए देखा जा सकता है. यह सब शिक्षकों की मौजूदगी में हो रहा था, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो गया है. इस घटना के सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है.

बच्चों से धुलवाए जा रहे मिड-डे मील के बर्तन

दरअसल, यह पूरी घटना देवीपुर के अंबेडकरपारा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय से जुड़ी है. यहां, न केवल छोटे छात्रों से ज़बरदस्ती कड़ी मेहनत करवाई जा रही है, बल्कि उनके स्वास्थ्य के साथ भी लापरवाही बरती जा रही है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के छात्र मिड-डे मील के बाद स्कूल के बड़े-बड़े खाना पकाने के बर्तन धोते हुए दिखाई दे रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इन बर्तनों को साफ़ पानी से नहीं, बल्कि स्कूल के पास बह रहे एक नाले के गंदे पानी में धोया जा रहा है.इस मामले ने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

शिक्षकों की चुप्पी पर उठे सवाल

वीडियो में साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि छात्र एक नाले के दूषित पानी में उतरकर बड़े-बड़े कड़ाहे और बर्तन मांज रहे हैं, जिन्हें बाद में वे वापस स्कूल ले जाते हैं. शिक्षकों की मौजूदगी में हो रही यह लापरवाही गंभीर बीमारियों को सीधे तौर पर न्योता देती है. स्कूल प्रबंधन ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. हालांकि, Zee Media के दखल के बाद, अब ज़िला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि इस घटना की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि छत्तीसगढ़ से सामने आई यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

