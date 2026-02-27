Advertisement
साहब को 'रोमांस' पड़ा भारी, नर्सरी में गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ाया फॉरेस्ट गार्ड, युवकों ने पहले पीटा, फिर कराया डांस

Surajpur News-सूरजपुर में एक वन आरक्षक को लोगों ने नर्सरी में गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया. इसके बाद युवकों ने वन आरक्षक की पहले बेरहमी से पिटाई की और इसके बाद गाने बजाकर डांस कराया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. वन आरक्षक ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 27, 2026, 01:28 PM IST
Forest Department Constable Beaten-छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के देवनगर नर्सरी में गर्लफ्रेंड के साथ पकड़े गए वन आरक्षक की युवकों ने जमकर पिटाई कर दी. इतना ही मारपीट करने के बाद वन आरक्षक से डांस भी कराया गया. मारपीट और डांस कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पूरी घटना के दौरान वन आरक्षक की गर्लफ्रेंड भी मौके पर ही मौजूद थी. पीड़ित आरक्षक ने इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई है. यह मामला सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है. 

नर्सरी में गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचा था आरक्षक
जानकारी के अनुसार, सूरजपुर जिले के देवनगर बीट में पदस्थ वन आरक्षक बुधराम पैकरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नर्सरी गया हुआ था. इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंच गए और उन्होंने बुधराम को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया. युवकों ने पहले अपने मोबाइल में गाना बजाया और वन आरक्षक से डांस करने के लिए कहा. जब आरक्षक ने ठीक से डांस नहीं किया तो युवकों ने उसे फटकारा भी. 

गर्लफ्रेंड के सामने की पिटाई
युवकों ने गर्लफ्रेंड के सामने ही वन आरक्षक बुधराम पैकरा की डंडे एवं बेल्ट से जमकर पिटाई कर दी. इस पूरे घटनाक्रम का युवकों ने वीडियो भी रिकॉर्ड किया. इस घटना के दौरान वह यूनिफॉर्म पहने हुए था. युवकों ने ही वीडियो बनाने के बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. हालांकि मामले में पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है. 

नहीं कराई थाने में शिकायत दर्ज 
फारेस्ट गार्ड मारपीट करने वाले युवकों के साथ पहुंचे एक युवक को पहचानता था. वायरल वीडियो वन आरक्षक एक युवक को राजू भैया के नाम से संबोधित कर रहा है और बचाने की गुहार लगा रहा है. मारपीट के बाद युवकों ने फारेस्ट गार्ड को वहां से भगा दिया और उसकी गर्लफ्रेंड को वापस घर भेज दिया. इस मामले में सूरजपुर एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने कहा कि वीडियो संज्ञान में आया है. इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी.

