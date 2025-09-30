पति को जिंदा जलाया, फिर बिलख-बिलखकर रोई पत्नी, डेढ़ महीने बाद हुई गिरफ्तार, शक करने से थी परेशान

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने पति को जिंदा जलाकर उसकी पत्नी कर दी. पत्नी ने पति को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया और इसके बाद रोने का नाटक करने लगी. पुलिस ने सोमवार को करीब डेढ़ महीने के बाद पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पत्नी ने 6 अगस्त को वारदात को अंजाम दिया था. यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है.

पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

जानकारी के अनुसार, 6 अगस्त की सुबह घर में कोई नहीं था. पति सो रहा था. तभी पत्नी ने उसके ऊपर पेट्रोल डाला और माचिस से आग लगा दी. आरोपी पत्नी ने बताया कि पति उस पर शक करता था. कहता था कि तुम्हारा किसी और से अफेयर है. इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होते रहता था. झगड़े से परेशान होकर उसने पति को मार डाला.

रास्ते में हुई मौत

थाना प्रभारी विमलेश दुबे ने बताया कि सुपारी लाल रोज की तरह घर में खाना खाकर खाट पर सो रहा था. 6 अगस्त की सुबह उसकी खाट में अचानक आग लग गई. जलती खाट से निकलकर वह चीखता-चिल्लाता बाहर भागा. पड़ोसियों ने दौड़कर आग बुझाई और गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया. 85 प्रतिशत जलने के कारण उसे पहले अंबिकापुर और फिर रायपुर रेफर किया गया. लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई.

पत्नी ने बताया हादसा

इस घटना को पत्नी मूर्ति बाई ने हादसा बताया. आरोपी पत्नी पति के जलने के बाद रो रही थी. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि मौत पेट्रोल से जलने से हुई. जांच में फॉरेंसिक टीम को भी घर में पेट्रोल के सबूत मिले. जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ में पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने बताया कि पति के शक के कारण दोनों के बीच लंबे समय से अनबन थी. सुपारी लाल और पत्नी मूर्ति बाई कई बार अलग भी रहे थे. घटना के कुछ दिन पहले दोनों फिर से साथ रहने लगे थे.

