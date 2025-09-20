विवादों के घेरे में भास्करपारा कोल माइंस परियोजना, ग्रामीणों ने अवैध कोयला खनन का लगाया आरोप

Surajpur Protest News: भास्करपारा कोल माइंस परियोजना को लेकर क्षेत्र में भारी भारी विरोध देखने को मिल रहा है. कई ग्रामीणों ने झिलमिली थाने और एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का कहना है कि वन क्षेत्रों में अवैध तरीके से कोयला खनन किया जा रहा है.
Surajpur Coal Mines Project: सूरजपुर के भास्करपारा कोल माइंस परियोजना को लेकर क्षेत्र में भारी विरोध तेज हो गया है. ग्राम केवरा, दनौली, भास्करपारा, खुर्द और खाड़ापारा के सैकड़ों ग्रामीणों ने झिलमिली थाना और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और भैयाथान तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रकाश इंडस्ट्रीज द्वारा फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव तैयार कर वन क्षेत्रों में अवैध रूप से कोयला खनन किया जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को गहरा नुकसान हो रहा है, बल्कि ग्रामवासियों के संवैधानिक अधिकारों का भी खुला उल्लंघन हो रहा है.
प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम के तहत पूर्व में एक वैध ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वसम्मति से प्रकाश इंडस्ट्रीज के भूमि अधिग्रहण और खनन कार्यों पर रोक का प्रस्ताव पारित किया गया था. इसके बावजूद, कंपनी ने पिछले 8 महीनों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध उत्खनन शुरू कर रखा है, जो कि "माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम" का सीधा उल्लंघन है.
दोषियों पर सख्त कार्रवाई
ग्रामीणों ने ज्ञापन में मांग की है कि फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव तैयार करने वालों और प्रकाश इंडस्ट्रीज के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए. साथ ही, दोनों ग्राम सभाओं के दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. अवैध कोयला खनन को तुरंत रोका जाए, वैध ग्राम सभा प्रस्ताव को मान्यता दी जाए और उसी के अनुसार कार्य किया जाए. साथ ही प्रकाश इंडस्ट्रीज की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
ग्रामीणों की स्पष्ट चेतावनी
ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन शीघ्र कार्रवाई नहीं करता, तो वे व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. उनका कहना है कि यह केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और ग्राम सभा के अधिकारों का हनन है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा. अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन ग्रामीणों की इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाता है. क्या फर्जी ग्राम सभाओं की सच्चाई सामने आएगी और क्या अवैध खनन पर लगेगा अंकुश, यह आने वाला समय बताएगा. (रिपोर्टः ओम तिवारी/सूरजपुर)
