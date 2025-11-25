Advertisement
लिफ्ट के बहाने लूट: भरोसा जीतकर पहले जंगल ले गया, फिर लूटा सामान, जानिए पूरा मामला

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां महिला के साथ लिफ्ट देने के बहाने लूट की घटना को अंजाम दिया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 25, 2025, 02:19 PM IST
लिफ्ट के बहाने हुई लूट
लिफ्ट के बहाने हुई लूट

Surajpur District: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले लूट की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, क्योंकि लूट का यह तरीका इतना फिल्मी है, जिसे बड़ी सावधानी से अंजाम दिया गया है. बताया जा रहा है कि महिला को लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट की गई है, जहां आरोपी घटना के बाद से ही फरार है, लेकिन रास्ते में कई जगहों पर उसकी स्कूटी और गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन यह मामला फिलहाल चर्चा में बना हुआ है. 

सूरजपुर में बस का इंतजार कर रही थी महिला 

बताया जा रहा है कि कोरिया जिले के पटना क्षेत्र की रहने वाली महिला अपनी बहन के घर शादी समारोह में शामिल होकर अंबिकापुर के गांधी चौक में बस का इंतजार कर रही थी, इसी दौरान स्कूटी सवार एक युवक ने उससे बातचीत शुरू की और खुद को पटना के पास स्थित छिंदिया गांव का रहने वाला बताया. बातों-बातों में उसने महिला का भरोसा जीत लिया और बस लेट होने की बात कहकर उसने महिला को घर छोड़ने के नाम पर लिफ्ट दे दी, महिला भी मान गई और उसके साथ चलने को राजी हो गई. 

जंगल में ले गया युवक 

लिफ्ट देने के बाद युवक उसे यह कहते हुए मानी इलाके की तरफ ले गया कि उसे रास्ते में किसी से पैसे लेने हैं और वहीं से पटना जाने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही स्कूटी जंगल के अंदर पहुंची तो युवक ने अपना असली रंग दिखाया, आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके करीब 2 तोले के जेवर और लगभग 10 हजार रुपये नकद लूट लिए, वारदात के बाद आरोपी महिला को जंगल में ही छोड़कर फरार हो गया. घटना से डरी महिला किसी तरह जंगल से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंची और मौके से गुजरने वाली एक गाड़ी को रोककर मदद मांगी. 

जिसके बाद गाड़ी चालक ने उसकी सहायता की और महिला ने मानी गाँव में मौजूद अपने परिचितों को घटना की जानकारी दी, इसके बाद वह कोतवाली थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया. महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर स्कूटी में पेट्रोल भरवाने रुका था, उसी पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी और उसकी स्कूटी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिसे पुलिस महत्वपूर्ण सुराग मान रही है. लेकिन लूट की यह घटना जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है. 

सूरजपुर से ओपी तिवारी की रिपोर्ट

दर्द से तड़पती रही महिला, नहीं आई 108 जननी एक्सप्रेस; बीच सड़क पर दिया बच्ची को जन्म

