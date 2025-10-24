दिवाली की रात युवक की निर्मम हत्या, पत्नी बोली-भूतों ने मारा, सिर पर गहरे चोट के निशान

Surajpur News-सूरजपुर में दिवाली की रात युवक की निर्मम हत्या कर दी गई. युवक के सिर और माथे पर गहरे चोट के निशान मिले हैं, जिनसे खून निकल रहा था. युवक की पत्नी का कहना है कि पति को भूतों ने मारा है. मामले में पत्नी पर हत्या करने या हत्या में शामिल होने का संदेह हैं.
Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले में दिवाली की रात एक युवक की हत्या कर दी गई है. जजावल गांव में घर में सोए 35 साल के युवक का खून से लथपथ शव मिला. युवक के सिर और माथे पर गहरे चोट के निशान मिले हैं, जिनसे खून निकल रहा था. युवक की पत्नी ने कहा कि उसके पति को भूतों ने मार डाला. इस मामले में पत्नी पर हत्या करने या हत्या में शामिल होने का संदेह है. इस मामले की पुलिस जांच कर रही है.
मायके चली गई थी पत्नी
जानकारी के अनुसार, जजावल गांव के गोदीपारी निवासी आनंद सिंह ने दीपावली के दिन काम कर घर लौटा. घर में उसकी पत्नी बसंती दो बच्चों के साथ थी. बसंती रात को दो बच्चों को लेकर अपनी बेटी को लेने गांव में स्थित मायके चली गई. बसंती ने बताया कि वह दूसरे दिन 21 अक्टूबर को वह वापस घर लौटी तो आनंद सिंह का खून से लथपथ शव बिस्तर में पड़ा था.
पत्नी का दावा-भूतों ने की हत्या
आनंद सिंह की पत्नी ने ग्रामीणों ने कहा कि उसके पति को भूत-प्रेतों ने मार डाला है. पत्नी ने पति के शव का अंतिम संस्कार करने को भी कहा. लेकिन इस घटना की सूचना आनंद सिंह के भाई ने थाने में दी. पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमॉर्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया. डॉक्टर ने बताया कि मृतक के सिर पर टांगी या किसी भारी वस्तु से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हुई है.
पुलिस को पत्नी पर शक
प्रतापपुर SDOP अनूप एक्का ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है. युवक की पत्नी ने बताया कि वह दीपावली की रात अपने बच्चों के साथ मायके चली गई थी. जांच में पता चला है कि उसी रात आनंद सिंह ने एक बच्चे के साथ मारपीट की थी. इसी को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ था. बाद में आनंद सिंह नशे की हालत में सो गया था. मृतक की पत्नी शक के घेरे में है. उससे पूछताछ की जा रही है.
