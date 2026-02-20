Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसरगुजा

खुशखबरी! अब चंद घंटों में पूरा होगा अंबिकपुर से दिल्ली का सफर, मार्च से शुरू होने जा रही नई फ्लाइट, ये रहा पूरा शेड्यूल

Ambikapur News: मार्च के अंतिम सप्ताह से अंबिकापुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू होगी. एलायंस एयर मां महामाया एयरपोर्ट से सप्ताह में दो दिन उड़ान संचालित करेगी, जो बिलासपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी. इस रूट पर 72 सीटर ATR विमान संचालित किया जाएगा. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 20, 2026, 02:10 PM IST
Ambikapur News: सरगुजावासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अंबिकापुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होने जा रही है. एलायंस एयर मां महामाया एयरपोर्ट से सप्ताह में दो दिन सोमवार और बुधवार को उड़ान संचालित करेगी. यह फ्लाइट बिलासपुर में ठहराव के बाद दिल्ली पहुंचेगी. 

बताया जा रहा है कि इस सेवा का संभावित किराया 4500 से 6000 रुपए के बीच हो सकता है, जिससे आम यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी. वर्तामान में एलायंस एयर बिलासपुर और दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन दिन सेवा दे रही है. करीब दो साल पहले एयरलाइन के अधिकारियों ने अंबिकापुर पहुंचकर एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था. इस रूट पर 72 सीटों वाले ATR विमान का संचालन किया जाएगा.

पिछले 6 महीनों से अंबिकापुर एयरपोर्ट से ठप पड़ी हैं सेवाएं 

अंबिकापुर के मां महामाया एरयपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत दिसंबर 2024 में हुई थी. उड़ान 4.2 योजना के तहत फ्लाई बिग कंपनी ने दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट से रायपुर और बिलासपुर के लिए 19 सीटर विमान सेवा शुरू की थी. हालांकि शुरुआत से ही उड़ानों में अनियमितता बनी रही. समय पर संचालन नहीं होने और तकनीकी कारणों के चलते यह सेवा महज 6 महीने में ही बंद हो गई. पिछले 6 महीने से अधिक समय से यहां से हवाई संचालन पूरी तरह ठप पड़ा है.

इतना होगा किराया 
एलायंस एयर अभी बिलासपुर और दिल्ली के बीच मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को फ्लाइट्स संचालित कर रही है. अब सोमवार और को भी फ्लाइट्स जोड़ी जाएंगी. जिसका बेस किराया 4,500 से 6,000 के बीच रहने की उम्मीद है. बिलासपुर-दिल्ली रूट पर बेस किराया आमतौर पर 4000 से ज्यादा होता है.

सोमवार का शेड्यूल

  • दिल्ली से 07:50 AM प्रस्थान (फ्लाइट नंबर 91-91613)
  • 10:25 AM पर बिलासपुर आगमन
  • वापस बिलासपुर से 10:50 AM पर प्रस्थान
  • अंबिकापुर 11:40 AM पर आगमन
  • अंबिकापुर से 12:05 PM प्रस्थान
  • 02:35 PM पर दिल्ली आगमन

बुधवार का शेड्यूल

  • दिल्ली से 07:50 AM प्रस्थान (फ्लाइट नंबर 91-91613)
  • 10:25 AM अंबिकापुर आगमन
  • 10:50 AM अंबिकापुर से प्रस्थान
  • 11:40 AM बिलासपुर आगमन
  • 12:05 PM बिलासपुर प्रस्थान
  • 02:50 PM दिल्ली आगमन

ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में ड्राई हुआ मौसम, दुर्ग सबसे गर्म, अंबिकापुर सबसे ठंडा, रायपुर में छायी धुंध

