नए साल पर ₹1,00,00,000 की शराब गटक गए शराबप्रेमी, 24 घंटे के अंदर हुई रिकॉर्ड तोड़ बिक्री

CG News: सरगुजा में इस बार रिकॉर्ड ब्रेक शराब की बिक्री हुई है. सरगुजा के शराबप्रेमियों ने 1 करोड़ की शराब गटक ली है. पिछले साल के मुकाबले इस साल 35 प्रतिशत ज्यादा सेल हुई है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 01, 2026, 05:39 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

liquor sales in surguja: छत्तीसगढ़ के सरगुजा में नए साल में शराबप्रेमियों की संख्या बढ़ी है. पिछले साल के मुकाबले इस साल 35 प्रतिशत अधिक शराब की सेल हुई है. नए साल के जश्न में शराब की खपत इस बार बाकि सालों से अधिक देखी गई है. सरगुजा जिले में अभी तक के वर्षों में शराब बिकने का रिकॉर्ड टूटा है यानी 2026 के आगमन में शराबप्रेमियों ने रिकॉर्ड ब्रेक शराब खरीदी है. 

सरगुजा में इतनी शराब पी गए लोग
सरगुजा आबकारी अधिकारी, एल के गायकवाड़ ने बताया  कि शहर में कुल 9 शराब की दुकानें हैं जिसमें प्रीमियम दुकानें भी शामिल है. 31 दिसंबर को सरगुजा में शराब की ऐतिहासिक बिक्री हुई है. इस बार 93 लाख 30 हजार 800  की शराब शहरवासियों के बीच खप गई है. यानी नए साल में एक करोड रुपए की शराब पी गए सरगुजा के लोग. ये आंकड़ा अब तक के सेल अमाउंट से कहीं गुना ज्यादा है. 

पिछले साल इतनी बिकी थी बोतलें
वहीं बात अगर पिछले साल की, की जाए तो पिचले साल 31 दिसंबर को तकरीबन 70 लाख रूपए की बोतलें बिकी थी जो कि अभी से 35 प्रतिशत कम है. सरगुजा में साल दर साल बढ़ते सेल अमाउंट के आंकड़े बताते हैं कि सरगुजा में शराबप्रमियों की संख्या घटना के बजाय धीरे-धीरे 
बढ़ती जा रही है. 

प्रीमियम दुकान से लाखों का सेल
आबकारी अधिकारी ने बताया कि शहर में स्थित शराब की प्रीमियम दुकान से अकेले 18 लाख का सेल हुआ है. ये वहीं दुकानें हैं जहां देसी और पउआ की बिक्री नहीं होती है. इन दुकानों पर एक बोतलों की किमत 1000 रूपए से शुरू थी. 

इस रिकॉर्ड ब्रेक बिक्री से पहले ही आबकारी विभाग ने 40 लाख की शराब जप्त की थी जिसे दूसरे राज्य में भेजने का प्लान था. विभाग द्वारा कुल 300 पेटी शराब बरामद कीए गए थे.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. सरगुजा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

surguja news

