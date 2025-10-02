Advertisement
ब्रेकअप से बौखलाया बॉयफ्रेंड, पेट्रोल पंप पर गर्लफ्रेंड को चाकू से गोदकर मार डाला, CCTV में कैद हुई वारदात

Chhattisgarh News-अंबिकापुर में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी. आरोपी एयर पिस्टल और चाकू लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचा था. आरोपी को देख युवती ने दौड़ लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की लेकिन आरोपी ने उसे पकड़कर मौत के घाट उतार दिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 02, 2025, 11:29 PM IST
CG Crime News-छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दिनदहाड़े युवती की हत्या का मामला सामने आया है. बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को चाकू से गोदकर मार डाला. युवक ब्रेकअप होने के बाद से नाराज था. युवती पेट्रोल पंप पर काम करती थी. गुरुवार सुबह 11:40 बजे वह एयर पिस्टल और चाकू लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा. उसने युवती को देखते ही चाकू निकल लिया और उसे मारने के लिए दौड़ और चाकू मार दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

पेट में मारा चाकू
जानकारी के अनुसार, युवती का नाम भारती टोप्पो है. वह रिंगरोड़ चोपड़ापारा में संचालित श्री कृपा फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर काम करती थी. उसने बॉयफ्रेंड जोगेंद्र पैकरा से ब्रेकअप कर लिया. जिससे वह नाराज होकर युवती को मारने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचा था. भारती टोप्पो और जोगेंद्र एक दूसरे के पसंद करते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही भारती ने उससे अलग होने का फैसला किया था.

बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से पहुंचा
ब्रेकअप से युवक नाराज चल रहा था. गुरुवार सुबह 11:40 बजे एयर पिस्टल और चाकू लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचा. वहां से चाकू निकाला और मारने के दौड़ा. भारती जान बचाने के लिए भागी, लेकिन 10 मीटर दूर सड़क किनारे जोगेंद्र ने उसे पकड़ लिया. आरोपी ने भारती के पेट में चाकू घोंप दिया. यह पूर घटना पंप पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.  

इलाज के दौरान हुई मौत
चाकू से हमले के बाद खून से लथपथ भारती बेहोश होकर गिर पड़ी. पेट्रोल पंप के कर्मचारी आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़े. लेकिन वह चाकू मौके पर फेंककर बगल की गली में घुस गया. शोर सुनकर बगल की गली में रहने वाले अरूण सिंह और होटल संचालक ने उसे पकड़ने की कोशिश की. युवक ने उनपर हमला करने की कोशिश की, इस दौरान आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया. वहीं भारती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. 

