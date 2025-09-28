एल्विस-अंजलि के बाद अंबिकापुर में गोविंदा के कार्यक्रम के फाड़े पोस्टर, क्या शो होगा कैंसिल?

Ambikapur Garba 2025 Govinda Program: अंबिकापुर में गोविंदा के गरबा कार्यक्रम को लेकर विरोध तेज हो गया है, यादव समाज और हिंदू संगठनों के लोग पोस्टर फाड़ने और आग लगाने तक उतर आए. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एल्विस यादव का कार्यक्रम पहले रद्द हुआ, इसलिए गोविंदा का कार्यक्रम भी रद्द किया जाना चाहिए.
Ambikapur Garba 2025: अंबिकापुर में नवरात्रि के गरबा आयोजनों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. पहले एल्विस यादव और अंजलि अरोड़ा के कार्यक्रम रद्द होने के बाद अब अभिनेता गोविंदा के प्रस्तावित कार्यक्रम पर विरोध तेज हो गया है. यादव समाज और हिंदू संगठनों से जुड़े करीब 25-30 लोगों ने घड़ी चौक पर गोविंदा के पोस्टर फाड़ने के साथ ही उन्हें आग लगाने का प्रयास किया. विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि एल्विस यादव का कार्यक्रम राजनीतिक दबाव में रद्द किया गया, जिससे समाज में नाराजगी है और इसी कारण गोविंदा के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग उठाई गई है.
प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आयोजन को रोकने की अपील की. उनका कहना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए. इस विवाद ने शहर में गरबा आयोजनों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. पहले एल्विस के कार्यक्रम पर विरोध हुआ था और कार्यक्रम रद्द करना पड़ा. अब गोविंदा के कार्यक्रम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और यह देखना होगा कि प्रशासन क्या निर्णय लेता है.
गोविंदा के कार्यक्रम का विरोध
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बाल कृष्ण पाठक ने कहा कि जब एल्विस यादव का कार्यक्रम धार्मिक भावनाओं को देखते हुए रद्द किया गया है, तो गोविंदा के कार्यक्रमों को भी रद्द किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि गोविंदा के कई गाने ऐसे हैं जो अश्लीलता फैलाने का कारण बन सकते हैं. यादव समाज के नरेंद्र यादव और हिंदू संगठन के आयुष शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना है. (रिपोर्टः सुशील कुमार)
