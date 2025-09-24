जेल में खुजली की सनक! कैदी ने पेशाब नली में डाली पेंसिल, ऑपरेशन कर जान बचाई गई

Ambikapur News-अंबिकापुर में सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी ने अपने पेशाब नली में पेंसिल फंसा ली. जब कैदी की तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने कैदी का ऑपरेशन कर 9 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल निकाली. बताया जा रहा है कि पेशाब नली में खुजली होने के कारण उसने पैंसिल डाल ली थी.
Trending Photos
Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी ने अपने पेशाब नली में पेंसिल फंसा ली. सरगुजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने सेंट्रल जेल में बंद केदी के पेशाब नली से 9 सेंटीमीटर लंबा पेंसिल निकाला है. डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर पेंसिल को निकाला. तबीयत बिगड़ने पर कैदी को अस्पताल में एडिमिट किया गया था. फिलहाल, उसकी हालत में सुधार है.
पेशाब नली में फंसाई पेंसिल
जानकारी के अनुसार, सेंट्रल जेल में हत्या का आरोपी कैदी की मंगलवार को तबीयत बिगड़ गई. उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती कराया गया. उसके पेशाब नली में सूजन आ गई थी और ब्लड भी आ रहा था. डॉक्टरों ने जब जांच की तो कुछ फंसने की जानकारी मिली. डॉक्टरों ने उसका एक्स-रे किया और उसे ऑपरेशन के लिए एडमिट किया.
9 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल निकाली
मेडिकल कॉलेज की पांच डॉक्टरों की टीम ने कैदी का ऑपरेशन किया. 3 से 4 घंटे की सफल सर्जरी के बाद कैदी की जान बचाई गई. डॉक्टरों ने उसके पेशाब नली से 9 सेंटीमीटर लंबा पेंसिल निकाला. पेशाब नली में पेंसिल फंसाने के वजह से कैदी को पेशाब नहीं हो रही थी औ उसकी हालत बिगड़ रही थी. ऑपरेशन के बाद उसकी हालत में तेजी से सुधार हुआ है.
खतरे से बाहर है मरीज
वहीं इसकी जानकारी देते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जरी विभाग के डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि अब मरीज खतरे से बाहर है, बताया जा रहा है की पेशाब नली में खुजली होने के कारण कैदी ने अपने पेशाब की नली में पेंसिल डाल लिया था. इसके अलावा पेंसिल पेशाब नली में कैसे पहुंची, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है. बता दें कि सेंट्रल जेल में किसी भी ऐसी सामग्री पहुंचाने पर मनाही है, जिससे वे खुद को या दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
यह भी पढ़ें-एयरपोर्ट पर आराम कर रहा था यात्री, तभी पैंट में घुस गया चूहा, काट भी लिया
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Surguja की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!